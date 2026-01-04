FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Bir meslek tarih oluyor 'Önce maaşa bakıyorlar' Çırak yetişmiyor

Sakarya'da 20 yıldır ayakkabı ustalığı yapan Kamuran Yıldız, mesleğe olan ihtiyacın ve ilginin yavaş yavaş azaldığını belirtti. Çırak bulamadığını belirten Yıldız, "Kişi kendi merak edecek ama önce maaşa bakıyorlar. Onun için maaşı güçlüyse geliyor yoksa gelmiyor" derken "Bu zanaat bir gün bitecek çünkü yetişmiyor. Merak yok, gelen yok giden yok" ifadelerini kullandı.

Bir meslek tarih oluyor 'Önce maaşa bakıyorlar' Çırak yetişmiyor

Yaklaşık 35 yıldır aynı dükkanda hizmet veren ayakkabı ustası Kamuran Yıldız, 20 yıldır ustalık yaptığını belirterek, mesleğe merakla başladığını, yıllardır hevesle yaptığını ancak artık insanların eski model ayakkabıları tercih etmemesi ve gençlerin artık zanaat öğrenme amaçlı değil maaş odaklı işler aramaları neticesinde mesleğin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirtti.

Bir meslek tarih oluyor Önce maaşa bakıyorlar Çırak yetişmiyor 1

"ESKİSİ KADAR İLGİ GÖSTERİLMİYOR"

Seri üretimin yaygınlaşmasıyla ve gençler arasında spor ayakkabı kullanımının artmasının ardından ayakkabı ustalığına rağbetin azaldığını belirten Yıldız, "Eskisi kadar ilgi gösterilmiyor çünkü devir çok spora döndüğü için eski ayakkabılar örneğin kunduralar çok tamire gelmiyor. Ama spor ayakkabılar çıktığı için ayakkabı tamiri azaldı. Gençler büyük markaları küçük esnafa tercih ediyor. Onlar büyük markaları tercih ediyor. Mesela çoğu spor ayakkabı tamire gelemiyor" dedi.

Bir meslek tarih oluyor Önce maaşa bakıyorlar Çırak yetişmiyor 2

"ZANAAT ÖĞRENME YERİNİ ÜCRET KAYGISINA BIRAKTI"

Mesleğe başladığı yıllarda çırakların zanaat öğrenme derdinde olduğunu ancak günümüzdeki gençlerin ise maaşı daha ön planda tuttuğunu vurgulayan Yıldız, "Eskiden insan bir yere girdiği zaman ilk önce 'nasıl yetişebilirim' düşüncesine giriyordu, maaşa bakmıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi ne kadar maaş verecek, kaç para verecek, kaç saat çalışacak ona bakıyor" diye konuştu.

Bir meslek tarih oluyor Önce maaşa bakıyorlar Çırak yetişmiyor 3

"EVET BİR GÜN BİTECEK"

Çırak bulamadığını belirten Yıldız, "Kişi kendi merak edecek ama önce maaşa bakıyorlar. Onun için maaşı güçlüyse geliyor yoksa gelmiyor. Bu zanaat bir gün bitecek çünkü yetişmiyor. Merak yok, gelen yok giden yok" şeklinde konuştu.

Bir meslek tarih oluyor Önce maaşa bakıyorlar Çırak yetişmiyor 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birine 'elveda' birine 'hoş geldin' Daha çok ona rağbet varBirine 'elveda' birine 'hoş geldin' Daha çok ona rağbet var
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (4 Ocak 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (4 Ocak 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya meslek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.