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Bitme aşamasına geldi: 'Bu meslek mumla aranacak, usta yok'

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 52 yıldan bu yana saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy isimli usta gelişen teknolojiye rağmen ayakta kalmaya devam ediyor.

Bitme aşamasına geldi: 'Bu meslek mumla aranacak, usta yok'

Zonguldak, Devrek’te 52 yıldan bu yana saat tamirciliği yapan 66 yaşındaki Mehmet Altunsoy isimli usta yeni elemanların yetişmemesinden dolayı artık saat tamir mesleğinin tamamen bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Bitme aşamasına geldi: Bu meslek mumla aranacak, usta yok 1

"O DÖNEMLERDE HERKES PARA KAZANIYORDU"

Konuyla ilgili konuşan Altunsoy, "Eskiden her sanatta olduğu gibi saat tamirciliğinde de çıraklar yetiştirilir ve kademe kadem ustalığa doğru yol alırdı. Eskiden Devrek’te 7 tane saat tamir atölyesi vardı ve o dönemlerde herkes para kazanıyordu. Şimdi bu sayı 3’e kadar düştü sebebi eleman yetişmemesi. Ben yıllardır çırak arıyorum ama maalesef bulamıyorum. Bir zamanlar ilçedeki sanat okulunda bu meslekle ilgili bir birim açılması planlanıyordu o yıllarda bana geldiler okulumuzda bu meslekle ilgili öğrencilerimize ders verilsin diye bende tabi ki memnuniyetle dememe rağmen her nedense sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı o yıllarda konu da kapanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Bitme aşamasına geldi: Bu meslek mumla aranacak, usta yok 2

"BUNDAN ON YIL SONRA BU TÜR MESLEKLER MUMLA ARANACAK HALE GELECEK ÇÜNKÜ YETİŞEN USTA YOK"

Devamında Altunsoy, "Dediğim gibi artık teknolojiye adeta direniyoruz ne eski insanlar kaldı ne de eski saatler her şey dijital hele geldi bundan on yıl sonra bu tür meslekler mumla aranacak hale gelecek çünkü yetişen usta yok " diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Çırak Saat tamircisi eleman meslek usta
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