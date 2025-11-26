FİNANS

'Bizden görüp yapsınlar' 1700 TL'ye satılıyor 'Sivas'ta bir devrim olur dedik'

Sivaslı bıçak ustası yüzyıllardır aynı sistemle üretilen dünyaca ünlü Sivas bıçağına yaylı mekanizma ekleyerek bir yeniliğe imza attı. Geleneksel yapının korunup modern teknikle güçlendirildiği yeni model, hem ustaların hem de koleksiyonerlerin ilgisini çekti. Usta Emre Göçeri "Gördüğümüz diğer modelleri 100 yıl sonra devrim olarak kendi modellerimize uygularsak Sivas'ta bir devrim olur dedik. 700 TL'den başlayıp 1700 TL'ye kadar gidiyor. Bizden görüp bu işin devamı getirilsin istiyorum" dedi.

Sivas'ta uzun yıllardır bıçakçılık yapan usta Emre Göçeri, dünyaca ünlü Sivas bıçağına yeni bir soluk getirdi. Geleneksel olarak kilit ya da mekanizma kullanılmadan üretilen ve tamamen el kuvvetiyle açılıp kapanan Sivas bıçaklarında, zamanla perçinin gevşemesi, kullanıcılar için bakım ihtiyacı doğuruyordu. Göçeri ise bu sorunu ortadan kaldırmak ve bıçağın kullanım ömrünü artırmak amacıyla yeni bir çalışma yaptı.

Bizden görüp yapsınlar 1700 TL ye satılıyor Sivas ta bir devrim olur dedik 1

Farklı bıçak modellerini inceleyerek ilham alan usta Göçeri, geleneksel formu bozmadan modern teknikleri kendi üretimlerine uyarladı.

Bizden görüp yapsınlar 1700 TL ye satılıyor Sivas ta bir devrim olur dedik 2

Bıçağın gövdesine yerleştirilen yay mekanizması sayesinde ürün, iki kademeli kilit sistemi olmadan daha sağlam ve dengeli bir şekilde açılıp kapanabilir hale geldi.

Bizden görüp yapsınlar 1700 TL ye satılıyor Sivas ta bir devrim olur dedik 3

Göçeri, bıçağın fiyatının 700 liradan başlayıp bin 700 liraya kadar çıktığı söyleyerek, "Ülkemizdeki bıçaklara baktık, 'Biz neden buna mekanizma eklemiyoruz' dedik. Araya yerleştirdiğimiz yay sayesinde bıçak hem daha güvenli hem de daha uzun ömürlü oldu. Doğru kullanımda bir kişinin ömür boyu idare edebileceğini düşünüyorum" dedi.

Bizden görüp yapsınlar 1700 TL ye satılıyor Sivas ta bir devrim olur dedik 4

"BU İŞTE SİVAS PARLAYACAK"

Sivas bıçağına 100 yıl sonra bir yenilik getirdiklerini belirten Emre Göçeri, "1911'li yılların başlarından bu yana Sivas bıçaklarımız koç boynuzlarından, normal yaysız sistemle üretildi. Kilit veya mekanizma olmayan sistemlerdi, el kuvveti ile açılıp kapanıyordu. Zamanla perçin gevşediği için bakım gerektiriyordu. Ülkemizdeki bıçakları gördük ve dedik ki biz neden buna mekanizma koymuyoruz. Başka modellerden ilham alarak kendi modellerimizde uygulamak istedik. Arasına bir yay mekanizması yaptık. Bu sayede ürün iki kademeli kilit olmadan çalışıyor. Bir bıçağın ömür boyu idare edeceğini düşünüyorum. 100 yıl sonra bir yenilik getirelim dedik ve o yeniliği getirdiğimizi düşünüyorum. 1911'li yıllarda bu zanaat, silahlardan çakılara geçince normal sistemle başlamış. Biz 100 yıl sonra bunu değiştirdik. Gördüğümüz diğer modelleri 100 yıl sonra devrim olarak kendi modellerimize uygularsak Sivas'ta bir devrim olur dedik. 700 liradan başlayıp bin 700 liraya kadar gidiyor. Bizden görüp bu işin devamı getirilsin istiyorum. Bu işte Sivas parlayacak" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
