Bolluk oldu: Kilosu 1500 TL! Toplayıp satmak isteyen akın ediyor

Kastamonu'da ilkbahar yağışlarının ardından ormanlarda yaşanan kuzugöbeği bolluğu vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kilogramı 1000 TL ile 1500 TL arasına satılan mantarı toplayabilmek için vatandaşlar ormanın yolunu tutuyor.

Kastamonu'da ilkbaharda etkili olan sağanak yağışın ardından ormanlarda kuzugöbeği bolluğu yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, kilogramı bin liraya ila bin 500 lira arasında alıcı bulan mantarı toplayabilmek için şehir merkezlerine yakın ormanlık alanların yolunu tutuyor. Yaşanan bolluğu gelir kapısı haline getiren birçok vatandaş, ormanlardan topladıkları mantarları, pazarlarda ya da mantar alımı yapan firmalara satıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli maaşı kesilir mi? İsa Karakaş o ihtimali ve çözümü anlattı Emekli maaşı kesilir mi? İsa Karakaş o ihtimali ve çözümü anlattı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alana giden Hüseyin Tümtürk ve İbrahim Büyükacar isimli iki vatandaş, kısa süre içerisinde yaklaşık 6 kilogram mantar topladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücrete ara zam için İTO Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış Asgari ücrete ara zam için İTO Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış

Topladıkları mantarları yemek için topladıklarını ifade eden vatandaşlar, emek veren herkesin çok rahat mantar bulabildiğini, özellikle mantarın sabah güneşinin vurduğu alanlarda mantar bolluğunun yaşandığını ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 dönümlük arazi 8 dönümlük verimli tarım alanına dönüştü 2 dönümlük arazi 8 dönümlük verimli tarım alanına dönüştü

"BURADA EMEK VAR, PARAYLA ÖLÇMEMEK LAZIM"

Saatler içerisinde 6 kilogram mantar topladıklarını ifade eden İbrahim Büyükacar, mantarın özellikleriyle ilgili bilgi vererek, "Toplanan mantarların rengi, altında yetiştiği çam ağacına göre siyah ya da beyaz olarak değişebilir. Rengi farklı olsa da ikisi de kuzugöbeği mantarı. Bugün şansımız yaver gitti, bu biraz da şans meselesi. Doğru yerlerde ararsanız, şansınız da varsa bulabilirsiniz. Sabah güneşinin vurduğu anlarda daha yoğun yetişir. Yanan ormanlık alanlarda daha fazla olur. Bizim ilçemizde çok şükür orman yangınları olmadı. Mantar bulabilmek için orman yangınlarına gerek yok. Bu da ispatıdır. Burada yaklaşık 6 kilogram mantar var. Bunu değeriyle ölçmemek lazım, burada emek var, parayla ölçmemek lazım. Biz yiyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrenciler lise bahçesinde kurulan serada kuşkonmaz yetiştiriyorÖğrenciler lise bahçesinde kurulan serada kuşkonmaz yetiştiriyor
'İlaç krizi'ne karşı stratejik hamle! Yurt dışı alımlarında yeni formül'İlaç krizi'ne karşı stratejik hamle! Yurt dışı alımlarında yeni formül

En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medya karıştı

Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medya karıştı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

Dev otomobil markası satışlarını durduruyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

