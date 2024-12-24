Boş kutuya 83 TL! Her defasında farkında olmadan ödeniyor 'İade isteyin' O tuşa basmayınca...

Birçok esnaf ürünleri tartarken ambalajı yani kutuyu gramaja dahil ediyor, yani dara almıyor. Bir müşteri bu duruma isyan etti, tatlı kutusunu tarttı ve o kutu için 83 lira para ödediği ortaya çıktı.

"NET GRAMLAR MUTLAKA BELİRTİLMELİ"

TV100'de yer alan habere göre; TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Burada net gramlar mutlaka belirtilmeli" dedi. Mikrofon uzatılan bir esnaf ise "Geneli almıyor maalesef, üzülerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.

1 KİLO TATLI 1000 TL, 80 TL'Sİ KUTUYA GİDİYOR

Bir kilo tatlı neredeyse bin TL'yi buluyor. Bu rakamın neredeyse 80 lirası kutuya gidiyor. Ağaoğlu, "Tüketiciler bu konuda dikkatli olsun" uyarısı yaptı. Esnaf ise "Vatandaşın hakkını gasbetmememiz gerekiyor bizim" şeklinde konuştu.

Bursa'da bir müşteri tatlıcıya gitti, alışveriş yaparken daranın alınmasını talep etti ancak tatlıcı müşterinin bu talebini reddetti. Müşteri kutuyu tartınca sadece kutu için 83 TL ödediğini fark etti.

Haberde bir tatlıcıda tatlı kutusunun gramajına bakıldı ve 120 gram ettiği görüldü. Bir adet baklavanın gramajının ise 25 gram ettiği görüldü. Buna göre tatlıcının kutunun darasını almaması durumunda 5 adet baklavaya karşılık geldiği aktarıldı.

"VATANDAŞIN CEBİNDEN HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLİYOR"

Mikrofon uzatılan esnaf "Aşağı yukarı 75 TL tutması gerekiyor darası alınmamış bir kutu. Yani vatandaşın cebinden 75 TL haksız bir kazanç elde ediliyor bu şekilde" dedi. "Sizin gibi çok fazla dükkan yok darasını alan ama" diye sorulunca esnaf "Yönetmeliklere uygun olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatlıcı ya da diğer esnafın genelinin dara almadığı belirtilirken bu nedenle de müşteri ve esnaf arasında bu sorunun yaşandığı aktarıldı. Peki, kim haklı? Yasal olarak esnaf satışlarda dara almalı mı?

"BEDELİNİ İADE İSTEME HAKKINA SAHİP OLUR"

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu "Bedelini iade isteme hakkına sahip olur" dedi. Esnaf ise "Bu gıda sektörünün tamamında olması gereken bir uygulama, yalnızca baklava için değil" şeklinde konuştu.