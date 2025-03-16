FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Böyle emlakçı görülmedi! Ödünç veriyor, getirince tek bir şey istiyor

Böyle emlakçı görülmedi! Ödünç veriyor, getirince tek bir şey istiyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.03.2025 12:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de dükkânına kitaplık kuran emlakçı Ali Ünal, kitapları "Al götür, oku getir" prensibiyle vatandaşlara ulaştırıyor. Okurlardan kitap teslimi öncesi ‘özet’ isteyen ve internetten alınmış hazır metinleri kabul etmeyen Ünal’ın bu ilginç sistemi, sosyal bir etkinlik olmasının yanı sıra vatandaşlara geleneksel bir kütüphane deneyimi de yaşatıyor.

Böyle emlakçı görülmedi! Ödünç veriyor, getirince tek bir şey istiyor

Uzun yıllardır emlakçılık işiyle uğraşan Ali Ünal, dükkânında yeni ve alışılmışın dışında bir hizmet sunmaya başladı. Dükkânda bir kitaplık oluşturan Ünal; gelen vatandaşlara okumaları için bu kitaplardan vererek adeta bir kütüphane gibi çalışıyor. "Al götür, oku getir" prensibi ile kütüphanesindeki kitapların sürekli dönüşüm halinde kalmasını sağlayan Ünal, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ise kitapları alıcı isimli ve tarihli bir şekilde kayıt altına alıyor. Şu an itibarıyla elinde 157 adet kitap olduğunu dile getiren Ünal, yeni gelecek olanlarla birlikte bu sayının daha da artacağına inanıyor.

AW413434_01

Ayrıca verdiği kitapları teslim almadan önce okuyuculardan ’özet’ isteyen Ünal; internetten kopyala yapıştır yaparak hazır özet getirenleri ise kabul etmediğini belirtti.

AW413434_02

Dükkânında oluşturduğu kütüphane sayesinde vatandaşlara farklı bir deneyim sunan Ünal, bu yöntemle birlikte kitap okunmasını sağlamayı ve yeni okurlar kazanmayı hedefliyor.

AW413434_03

"TESLİM ÖNCESİNDE BİRER ÖZET İSTİYORUZ OKUYUP OKUMADIKLARINA DAİR, HEM BİZİM İÇİN HEM DE OKUYAN KİŞİ İÇİN FAYDALI BİR YÖNTEM"

Emlakçı dükkânında oluşturduğu kitaplığı zaman içinde büyüten Ali Ünal, uygulamanın vatandaşlar tarafından da oldukça ilgi gördüğünü dile getirdi. Kütüphane sistemini yalnız ödünç kitap almak değil, aynı zamanda vatandaşlara sosyal bir ortam sunabilmek için hazırladığını belirten Ünal, uygulamanın detaylarından şu şekilde bahsetti:

AW413434_04

"Burada ufak bir kütüphane oluşturduk ve bu şekilde insanlara okuma sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. İsteyenlere, ’Al götür, oku getir’ prensibi çerçevesiyle, belli bir zaman aralığında okumaları adına kitap temin etmeye çalışıyoruz. Teslim öncesinde de kendilerinden birer özet çıkarmalarını istiyoruz gerçekten okuyup okumadıklarına dair, hem bizim için hem de okuyan kişi için faydalı bir yöntem aslında. Tabii internetten hazır bulunmuş, kopyala yapıştır yapıp getirilmiş özetleri kabul etmiyoruz, hoş değil. Buradaki hizmetimiz daha yeni başladı sayılır. Daha önce kitap verdiğimiz arkadaşlarımıza herhangi bir not yazmamıştık tabii, geri getireceklerini söylediler ama yine de takip ediyoruz. Bundan böyle de kayıt altına almaya karar verdik. Kitabın adını ve verdiğimiz tarihi; alan kişinin adı, soyadı ve telefon numarasıyla birlikte kaydediyoruz. Bu şekilde de kitapları takip etmeye çalışıyoruz. Şu an itibarıyla kütüphanemizde 157 adet kitabımız var, inşallah bu rakam daha da artacak. Sağ olsunlar tanıdıklarımız da kitap yardımında bulunuyorlar. Yeter ki kitap gelsin, ne kadar çok kitabımız olursa o kadar faydalı olur."

AW413434_05

"OKUMAK İSTEYEN GELSİN OKUSUN, YETER Kİ OKUSUNLAR"

Uygulama sayesinde vatandaşlara hem kitap okuma deneyimi hem de sosyal bir aktivite sunmaya çalışan Ünal, bu doğrultuda mahallelilerden ve vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. Kitap okumanın önemine bir kez daha vurgu yapan Ünal, "Okumak çok güzel bir şey. Bir defa okursanız kendinizi tanırsınız, düşünme yeteneğiniz gelişir ve size güzel konuşma kabiliyeti de kazandırır. Okumak isteyen gelsin okusun, yeter ki okusunlar. Yunus Emre’nin de dediği gibi, ’Kendimizi bilmek için okumamız şart’" ifadelerine yer verdi. (İHA)

AW413434_06

Canlı Borsa
Babasından öğrendi, seri üretime geçti! 120 çalışanı var, 8 ülkeye satıyorBabasından öğrendi, seri üretime geçti! 120 çalışanı var, 8 ülkeye satıyor
O detay yüksek verim almasını sağlıyor! Geçimini böyle sağlıyorO detay yüksek verim almasını sağlıyor! Geçimini böyle sağlıyor
Anahtar Kelimeler:
Emlakçı kitap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isimle evliydi: "Yarım asırlık eşimi kaybettim"

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isimle evliydi: "Yarım asırlık eşimi kaybettim"

Saat 22.00'de dikkat çeken hareket!

Saat 22.00'de dikkat çeken hareket!

Kuzey Makedonya'da facia! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'da facia! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Sıcak hava en çok onlara yaradı! Rekor bekleniyor: Dört bayramlı dönem için kolları sıvadılar

Sıcak hava en çok onlara yaradı! Rekor bekleniyor: Dört bayramlı dönem için kolları sıvadılar

Konut fiyatları hızla düşmüştü 'Talep çoğaldı! Düşük fiyatlarla...'

Konut fiyatları hızla düşmüştü 'Talep çoğaldı! Düşük fiyatlarla...'

Başvuru yağdı! 14 gün çalışıp 15 bin TL kazanıyorlar... Sayı artacak

Başvuru yağdı! 14 gün çalışıp 15 bin TL kazanıyorlar... Sayı artacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.