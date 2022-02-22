FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Bu meyve zengin ediyor! Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor... Kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor

Bu meyve zengin ediyor! Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor... Kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor

22.02.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de üniversite öğrencisi gencin örtü altında yetiştirerek ilk hasadını yaptığı Türkiye’de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passifloranın kilogram fiyatı 100 ile 120 TL arasında satılıyor. Bir fidanın 10 yıl ürün verdiği, bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiği kaydedildi.

Bu meyve zengin ediyor! Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor... Kilosu 200 TL’ye kadar alıcı buluyor

Ankara’da Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde eğitim gören 21 yaşındaki Fatih Serin, bir arkadaşı ile birlikte Mersin’in Erdemli ilçesinde ailesinin kullanmadığı serayı tropikal bir ürünle değerlendirdi.

5b617dcc-05de-4de3-932d-a31a07dc383f

Daha önce sebze dikilen serada çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflorayı dikip yetiştiren Serin, ilk hasattan 300 kilograma yakın ürün aldı. Bir fidanın 10 yıl ürün verdiğini bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiğini belirten Serin, meyvenin kilogram fiyatının 100 ile 120 TL arasında alıcı bulduğunu, perakende satışlarda ise bu rakamın 200 TL’ye kadar ulaştığına dikkat çekti.

45e1b47c-7d7a-4351-b2f8-b2cf60a65ef4

“3 TONA KADAR ÜRÜN ALINABİLİYOR”

Yaklaşık 9 ay önce çarkıfelek meyvesini serasında ektiğini belirten genç girişimci Fatih Serin, ”Daha önce burada domates fasulye gibi ürünler ekiliyordu. Artık onlar pek bir getiri sağlamıyor. Bizde bir arayışa girdik. Avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemek istedik en mantıklısı bize Çarkıfelek geldi.

67c9f7fb-db34-4281-a343-cc74079e8eec

Avokadoyu birçok çiftçi ekti, üretimi arttığı için fiyatının düşeceğini düşündük. Şu an bunun piyasası çok bilinmediği için iyi. Mersin’de ilk biz diktik daha sonrasında 3-4 çiftçi daha dikti. Antalya tarafında biraz daha fazla yetiştiriliyor, yavaş yavaş artıyor ihracatı yapılmaya başlandı. Bir dönümde ilk sezonda 300 ile 500 kilogram arası bir hasat alınıyor, senede iki defa hasat yapılıyor, 3 tona kadar ürün hasat edilebiliyor. Kilogramı 100 ile 120 TL arasında gidiyor. Eğer kendiniz satmak isterseniz 150 hatta 200 TL’ye kadar satabiliyorsunuz kilogramını. Tane ile de satılabiliyor. 3 tanesini 15 ile 30 TL arasında satıyorlar. Piyasası bilinmediği için daha esnek bir fiyat hakim” dedi.

24779eee-8985-4062-8e26-4a9b1a006e9c

“SAKİNLEŞTİRİCİ, UYKU PROBLEMİ ÇEKENLERİN TERCİHİ”

Meyvenin yurtdışında ’passiflora’, Türkiye’de çarkıfelek, tutku veya aşk meyvesi olarak geçtiğine değinen Serin, ”Sakinleştirici bir özelliği var. Şurubunu yapıp içenler var. Sinir hastaları da kullanıyor. Çayı demleniyor rahatlatıcı bir etkisi var. Uyku problemi çekip ilaç almak istemeyenler doğal yoldan bu meyveyi tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.
İlk hasatta 300 kilogram civarında ürün aldığını aktaran Serin, bir kısmını kendi sattığını bir kısmını da toptan verdiğini kaydetti.(İHA)

a03ec52c-93bd-413e-b89d-628afc595c24


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hobisinden para kazanıyor! Tanesi 50 lira...Hobisinden para kazanıyor! Tanesi 50 lira...
SGK’dan faizsiz konut kredisi…SGK’dan faizsiz konut kredisi…
Bakan Bilgin duyurdu! Migros çalışanlarıyla ilgili harekete geçildiBakan Bilgin duyurdu! Migros çalışanlarıyla ilgili harekete geçildi
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

KDV indiriminde dikkat çeken detay

KDV indiriminde dikkat çeken detay

Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler değişti, 400 bin lira ve altındaki kredilerde...

Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler değişti, 400 bin lira ve altındaki kredilerde...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

En az iki tanesini yapıyorsunuz! Ölümcül olduğunu bilmiyorsunuz

En az iki tanesini yapıyorsunuz! Ölümcül olduğunu bilmiyorsunuz

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.