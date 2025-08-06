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'Bu sene çok şahane! Türkiye'de yok ama burada...' Kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

Van ve ilçelerinde damda kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan vatandaşlar ise alternatif çözümler buluyor. Gevaş’ta kayısı kurutma döneminin temmuz ortalarından başlayıp ağustos ay sonuna kadar sürdüğünü belirten Osman İdiz, "Bu sene çok şahane. Türkiye’de belki yok ama Gevaş’ta neredeyse dallar kırılacak duruma geldi" dedi. Bahçesinde yılda yaklaşık 300 kilo kayısı kuruttuğunu ifade eden İdiz "Kayısıların kilosunu 300 TL’den satan vatandaşlar var" ifadelerini kullandı.

'Bu sene çok şahane! Türkiye'de yok ama burada...' Kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

Van’da kayısı kurutma dönemi başladı! Van ve ilçelerinde kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan bazı vatandaşlar ise kayısılarını kurutmak için alternatif çözümler buluyor. Her yıl temmuz ayının ortalarında başlayan kayısı kurutma işlemi, aşırı sıcaklıklara rağmen bu yıl da devam ediyor. Hem aile ekonomisine katkı sağlamak hem de evlerinin ihtiyacını karşılamak için kayısı kurutulduğunu belirten vatandaşlar, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle kayısıları genellikle akşam serinliğinde kuruttuklarını söylediler.

Bu sene çok şahane! Türkiye de yok ama burada... Kilosunu 300 TL ye satıyorlar 1

Kayısıların daha önce toprak evlerin damına serildiğini, ancak çatıların yaygınlaşmasından dolayı alternatif çözümler bulduklarını dile getiren vatandaşlar, kayısıları evin önüne yapılan tahta barakalar ya da kartonların üzerine serdiklerini söylediler.

Bu sene çok şahane! Türkiye de yok ama burada... Kilosunu 300 TL ye satıyorlar 2

"TÜRKİYE'DE BELKİ YOK AMA GEVAŞ'TA NEREDEYSE DALLAR KIRILACAK DURUMA GELDİ"

Gevaş’ta kayısı kurutma döneminin temmuz ortalarından başlayıp ağustos ay sonuna kadar sürdüğünü belirten Osman İdiz isimli vatandaş, kayısı veriminin bu sene iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu sene çok şahane. Türkiye’de belki yok ama Gevaş’ta neredeyse dallar kırılacak duruma geldi. Bu sene çok bereketli" dedi.

Bu sene çok şahane! Türkiye de yok ama burada... Kilosunu 300 TL ye satıyorlar 3

Kayısı kurutma işleminin ilk olarak kayısı ağaçlarının silkelenerek, tanelerinin yere düşürülmesi ile başladığını belirten İdiz, "Yerden toplanan kayısılar daha sonra damlarda veya alternatif çözümler bulunan yerlerde ayrıştırılarak kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma işlemi de ya sabah ya da öğleden sonraki serinliklerde yapılıyor. Öğle sıcaklığında yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sene çok şahane! Türkiye de yok ama burada... Kilosunu 300 TL ye satıyorlar 4

"KİLOSUNU 300 TL'DEN SATAN VATANDAŞLAR DA VAR"

Bahçesinde yılda yaklaşık 300 kilo kayısı kuruttuğunu ifade eden İdiz, "Ben kuruttuğum kayısıları akrabalarıma, komşularıma veya evimize gelen misafirlere dağıtıyorum. Bana 50 kilo bile kalmıyor. Kayısının özellikle kompostosu çok güzel. Onun dışında kış mevsiminde çerez olarak çayla birlikte tüketiyoruz. Çok ezilenleri pestil yapıyoruz, reçelini yapıyoruz. Çekirdeklerini de satıyoruz. Yine kayısıların kilosunu 300 TL’den satan vatandaşlar da var" şeklinde konuştu.

Bu sene çok şahane! Türkiye de yok ama burada... Kilosunu 300 TL ye satıyorlar 5

Eskiden kayısı kurutma işleminin toprak damlarda yapıldığına dikkat çeken İdiz, "Eskiden herkes damlarda yapardı. Ancak damlar çatıdan yapıldığı için ben bahçemde tahtadan bir alan oluşturmuşum. Kayısıları orada kurutuyorum. Yani bizde çözümler bitmez. Bunların birde güneşte çok yanan tanelerinin şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Yine acımtırak olan çekirdeklerinin de yine şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor" ifadelerine yer verdi. (İHA)

Bu sene çok şahane! Türkiye de yok ama burada... Kilosunu 300 TL ye satıyorlar 6Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kayısı Van Gevaş
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