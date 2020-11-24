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Bu tespihlerin gramı altınla yarışıyor

KOBİ HABERLERİ  | 24.11.2020 14:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir araya gelen tespih koleksiyoncuları en nadide tespihlerini görücüye çıkardı. Gramı altınla yarışan tespihler binlerce liraya alıcı bulurken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan bir tespih, 108 bin liraya satıldı.

Bu tespihlerin gramı altınla yarışıyor

Türkiye'nin değişik illerinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncular, en pahalı tespihlerini görücüye çıkardı. Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin gibi kentlerden gelerek Balıklıgöl bölgesindeki Buz Hanı içerisinde sergilenen binlerce farklı tespih meraklılarıyla buluşturuldu. Renkli görüntülerin yaşandığı pazarda, damla taş kehribarın gramı 400 liradan alıcı buldu. İmamesiyle birlikte 20 gram ağırlığında olan damla taşı kehribar tespihin fiyatı ise 8 bin liraya ulaşıyor.

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OTOMOBİL FİYATINA TESPİH SATILDI

Türkiye’nin değişik illerinden gelen koleksiyoncuları ağırlamanın memnuniyetini yaşadığını ifade eden koleksiyonerlerden Mehmet Tatlı, "Tespih meraklıları için tarihi ve güzel bir mekan oluşturduk. Tespih tutkunları burada bir araya gelerek çok güzel alış-verişte bulundular. Esnaf gelip burada ürünlerini sergiliyorlar. Tespihlerin gramı 400 liraya geliyor. Ortalama bir tespih 20 gram olsa 8 bin lira değer tutar. Burada satılan Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan ve günümüzde de canlılığını koruyan, sabrı geliştirdiğine inanılan bir tespih 108 bin liraya meraklısına satıldı. Araba ve ev fiyatına Osmanlı dönemine ait tespihler bulunuyor" dedi.

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İstanbul'dan Şanlıurfa'ya geldiğini ifade eden tespih koleksiyoncusu Mehmet Yeşilmen ise, "İstanbul'dan geliyorum. Tespihe merakım vardı. Bu işe koleksiyon yaparak başladım. Kendi aldığım tespihleri biriktirdim. Tespihi seviyorum. Meraklısı olduğum için de alıp satmaya başladım. Kendime ait koleksiyonum var. Doğal olan ürünleri seviyorum" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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