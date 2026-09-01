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“Burada yetişmez” dediler, o üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde bekliyor

Samsun’da 400 fidanla üretime başlayan Neşe Özbek, bu yıl 1 tonun üzerinde ürün bekliyor. İlk etapta “burada yetişmez” tepkileriyle karşılaşan Özbek, tam verime ulaştığında yıllık yaklaşık 2 ton hasat hedefliyor.

“Burada yetişmez” dediler, o üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde bekliyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ejder meyvesi üretimi yapan kadın girişimci Neşe Özbek, hasat dönemine girdi. Yukarı Donurlu Mahallesi’nde bulunan 480 metrekarelik serasında pitaya yetiştiren Özbek, bu sezon 1 tonun üzerinde ürün elde etmeyi bekliyor.

Tropikal meyveler arasında yer alan ve Türkiye’de son yıllarda daha fazla ilgi görmeye başlayan ejder meyvesini Çarşamba’da üretmeye karar veren Özbek, ilçede bu ürünü yetiştiren ilk ve tek üretici oldu.

“Burada yetişmez” dediler, o üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde bekliyor 1

400 FİDANLA ÜRETİME BAŞLADI

Özbek’in ejder meyvesi üretme fikri, internet üzerinden keşfettiği meyveyi araştırmasıyla ortaya çıktı. Meyvenin sağlık açısından faydalarını inceleyen Özbek, ardından Çarşamba’da üretim yapabileceğine karar vererek çalışmalara başladı.

Çarşamba Ovası’nda ejder meyvesi yetiştiren ilk kişi olan Özbek, üretimin ilk döneminde çevresinden olumlu olmayan yorumlar aldığını ancak elde edilen verimin zamanla dikkat çektiğini söyledi.

“Burada yetişmez” dediler, o üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde bekliyor 2

Mayıs 2022’de fidanları toprakla buluşturduklarını belirten Özbek, 480 metrekarelik serasında 100 direk ve 400 fidan bulunduğunu ifade etti.

BU YIL 1 TONUN ÜZERİNDE HASAT HEDEFLİYOR

Üretim miktarının her yıl arttığını belirten Özbek, bu sezonun verimli geçtiğini ve 1 tonun üzerinde hasat beklediklerini dile getirdi. Özbek, bitkilerin tam verime ulaşmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 2 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Burada yetişmez” dediler, o üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde bekliyor 3

Ağustosun ilk haftasında başlayan hasadın yılbaşına kadar belirli dönemlerde devam edeceğini aktaran Özbek, ejder meyvesinin kilogram satış fiyatının şu anda 250 TL olduğunu belirtti. Ürüne yönelik talebin iyi olduğunu ifade eden Özbek, üretim sürecinden memnun olduklarını kaydetti.

Özbek, çevresinden başlangıçta “burada yetişmeyeceğini, boşuna masraf ettiğimizi” söyleyenlerin olduğunu belirterek pes etmediklerini ve emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını söyledi. Yıllar geçtikçe meyvelerin olgunlaşıp piyasaya sunulmasıyla birlikte olumlu tepkiler almaya başladıklarını ifade etti.

“Burada yetişmez” dediler, o üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde bekliyor 4

“HAYALİNİ KURDUĞUM İŞİ BAŞARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM”

Çarşamba’da daha önce yetiştirilmeyen bir ürünü üretmenin kendisi için ayrıca heyecan verici olduğunu belirten Özbek, bu durumun kendisini üretime devam etmek konusunda daha fazla motive ettiğini söyledi.

Özbek, beklediklerinden daha fazla ilgi gördüklerini vurgulayarak, “Hayalini kurduğum işi başardığım için mutluyum” diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ejder meyvesi Samsun kadın girişimci
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