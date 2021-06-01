Çilekte hasat sonuna yaklaşıldı üreticinin yüzü güldü

Mersin’in Silifke ilçesinde çilek hasadının sonuna yaklaşılırken şu an ihracata 7 lira 50 kuruştan, şokluk ve meyve sulukta ise 5 lira 50 kuruş ile 6 liradan satılıyor.

Açık alanda yapılan üretim çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, Mart ayından bu yana hasadın sürdüğü tarlalarda toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor.

Ürünlerin toplanıp getirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönderildiği Atayurt Hal Tesisleri’nde de hareketlilik var. Silifke’de 20 bin dönüm araziden 70 bin ton çilek hasadı yapıldı. Bunun bin dönümü topraksız tarım ile 3 bin dönümü örtü altında, geriye kalanını ise açıkta üretiliyor.

3 BİN AİLE ÜRETİM YAPIYOR

Silifke’de 3 bin aile çilek üretimi yapıyor. Çileğin dikiminden budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 10 aylık süreçte de 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Nisan ayı başında hasada başladıklarını belirterek, "Şu an hasadın sonlarına geliyoruz. Sevindirici olan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde almış olduğumuz Silifke çileği coğrafi işaret tescilinin çok artılarını gördük. Kalitemiz tartışılmaz. Raf ömrü uzun, aroması ile dünyada bir marka olduk. Türkiye’de çilek üretiminde yüzde 35’lik bir paya sahibiz.