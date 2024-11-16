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  4. Çok zahmetli: 45 gün hasat sürdü 20 kilo elde ettiler! Dünyanın en değerli baharatı... Kilosu 450 bin liradan satılacak!

Çok zahmetli: 45 gün hasat sürdü 20 kilo elde ettiler! Dünyanın en değerli baharatı... Kilosu 450 bin liradan satılacak!

16.11.2024 14:24
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UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safranın hasadı sona erdi. Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran 450 bin TL'den satılacak.

Çok zahmetli: 45 gün hasat sürdü 20 kilo elde ettiler! Dünyanın en değerli baharatı... Kilosu 450 bin liradan satılacak!

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisinin, geçen yıl Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenmişti.

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SAFRAN 450 BİN LİRADAN SATILACAK

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın hasadı sona erdi. Geçen yıl 320 bin TL'den satılan safranda yeni ürün 450 bin TL'den alıcı bulacak.
Yukarıçiftlik köyünde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, bu hafta sonu itibariyle sezonun sonuna geldiklerini belirterek tarlayı ziyaretçilere kapatacaklarını söyledi.

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20 KİLO ÜRÜN ALDILAR

Safrandan bekledikleri üretimi elde ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Beklediğimiz ürünü aldık. Çiçeklenme süresi bayağı uzun sürdü. Sezonda iyi gitti. Zaten yağmurlar da güzeldi. Muhtemelen köklenme de inşallah önümüzdeki sene daha güzel olur" diye konuştu.

Yılmaz, bu yıl 20 kilogram ürün elde ettiklerini aktardı. Hasat süresinin 45 gün sürmesinin ziyaretçiler açısından da güzel olduğunu kaydeden Yılmaz, 2024 yılı ürününün 450 bin liradan satılacağını belirtti.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Safranbolu safran
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