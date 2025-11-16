FİNANS

Dağların hazinesi! Mesai hızlandı 'Son demleri'

Erzincan’da kış hazırlıkları kapsamında yöre halkı tarafından "bin derde deva" olarak bilinen kuşburnunun meşakkatli toplama ve işleme süreci devam ediyor. Kadınlar tarafından dağlardan toplanan C vitamini deposu kuşburnu, marmelat, reçel yapımında sofralara ulaşıyor.

Erzincan’da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yöre halkı kuşburnu mesaisine hız verdi. Doğal şifa kaynağı olarak bilinen kuşburnu, köylü kadınlar tarafından dikenli dallar arasından özenle toplanıyor. C vitamini bakımından oldukça zengin olan bitki, yörede alternatif tıp amaçlı sıkça kullanılıyor.

KUŞBURNU KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Kuşburnunun özellikle öksürük ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinirken, kalp-damar sağlığına katkı sunduğu ve mide-bağırsak rahatsızlıklarını hafiflettiği de yöre insanı tarafından ifade ediliyor. Toplanan kuşburnu önce güneşte olgunlaştırılıyor, ardından büyük kazanlarda yaklaşık iki saat kaynatılıyor. Kevgirden geçirilen meyve, çekirdeklerinden ve kılçıklarından tamamen ayrıştırılarak kullanıma hazır hâle getiriliyor.

Elde edilen kuşburnu suyu ise özel günlerde yapılan tatlı çorbasının ana malzemesini oluşturuyor. Üzüm, buğday, kayısı, erik gibi malzemelerle pişirilen bu yöresel lezzet, kış akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kadınlar kuşburnu toplamak için sabahın erken saatlerinde dağ yollarına düşüyor. Eldivenlerle dikenlerden korunarak kovalarca kuşburnu toplayan kadınlar, asıl zahmetin işleme sürecinde başladığını söylüyor.
Köy sakinlerinden Ayşe Toprak, kuşburnu mevsiminin son demleri olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kuşburnu sezonumuz başladı. Ağaçlarımızda çok güzel duruyorlar. Topluyoruz, olgunlaşmamış olanları güneşte bekletiyoruz. Tandırda ateşte pişiriyoruz, eziyoruz, sonra katılaşana kadar kaynatıp reçelini ve marmelatını yapıyoruz. Sıcak sıcak kavanozlara koyup kışın tüketiyoruz. Kuşburnu her derde derman, bolca tüketmek lazım."

