Doğal gaz faturasını sıfırlayacak! Sistemi öğrenen sipariş verdi

İlçenin İlküvez Mahallesi’nde yaşayan 17 yıllık zirai motor tamircisi olarak çalışan 40 yaşındaki Muhammet Kocakoç, babasından öğrendiği buluşlarını geliştirerek iş yerine taşıdı. Yıllardır farklı buluşların peşini bırakmayan ve değişik sistemlerle evine ve iş yerinde katkı sağlayacak aletler üreten Kocakoç, son yaptığı sistemle bir çay bardağı benzinle 5 saat yanabilen gaz üretti. Kullanılmayan mutfak tüpleri, buzdolabı motoru, asitli su karışımıyla kurduğu sistemle elde ettiği gazı gören esnaf komşuları ise şimdiden kendileri için sipariş vermeye başladı.

“EV TÜPÜ, BUZDOLABI MOTORU, ASİTLİ SU VE BENZİN KULLANARAK GAZ ÜRETTİ”

İş yerinde kurduğu sistemi çeşitli yöntemlerle denemesinin ardından, boş mutfak tüpleriyle yeniden sistemi kurarak gazı ürettiğini söyleyen 40 yaşındaki Muhammet Kocakoç, “Gece saat yarısı yattığım yerde ’Ben bu aleti nasıl yaparım?’ diyerek sabaha kadar düşünmeye başladım. Bildiğiniz gibi ev tüpü 250 lira oldu. Bunu birazda araştırmaya başladım. Dış ülkelerde bunu yapmaya çalışmışlar. İlk olarak 5 litrelik plastik bidonlardan yapmaya çalıştım, ancak plastik şişme ve patlama yaptığı için sonra vazgeçtim. Ardından bunu mutfak tüpleri gibi orijinal haliyle nasıl yaparım diye düşündüm. İki adet evimizde kullandığımız mutfak tüpünün boşlarını alarak bunu yapmaya başladım. Boş tüplerin içerisinde gaz 12 litre alırken, benzin ise 22 litre alıyor. Ardından bunu evimde kullandığım ev tüplerini hurdaya çıkardıktan sonra denemelerimle birlikte başararak bunu gaz galine getirdim. Yaptığım aletin hiçbir tehlikesi olmadığı gibi emniyet subaplı ve gaz kaçağı olması durumunda subap dediğim o sistem gazı kesiyor. Evimizde kullandığımız dörtlü ocaklarda çalışmasını denedim, ardından piknik tüpünün başlığıyla denedim ve başardım. Ve yan tarafımda diğer dükkanım olduğu için bu buluşumu iş yerimde kullanacağım” dedi.

“1 ÇAY BARDAĞI BENZİNLE 5 SAATLİK GAZ ÜRETTİM”

Kurduğu sistemle bir bardak benzini saatle ölçerek 5 saatlik gaz elde ettiğini söyleyen Muhammet Kocakoç, “Tabi bu gaza çevirme olayını ilk plastik bir bidonla yapmaya çalıştığım sırada bidon şişme yapmıştı. Daha sonra aldığım benzini bir çay bardağına koyarak ölçtüm ve 5 saat gaz halinde yanıyor. Bu olayı da saatimle birlikte zaman saydım. Tabi bu gazın çıkması sonrası çayımı demledim, beş saat tüpü yanık halde bıraktım. Yine bir bardak benzin alarak tekrar ölçtüğümde tam bir çay bardağı benzinle 5 saatlik gazı elde ettim. Tabi bunu mutfak tüpü üzerinden hesapladığımızda dolusu ise 6-7 ay kadar gidiyor. Ama bu sistemle birlikte hesapladığımızda tam bir sene kadar gidebiliyor. Buradaki sistemde benzin değil, benzinle özel yaptığım su ve asitli karışımla elde ettiğim buhar gaza dönüşerek ocağımı yakmaya başladım” şeklinde konuştu.

“SİSTEMİMİ ÖĞRENEN SİPARİŞ VERDİ”

Kurduğu sistemi öğrenen esnaf komşularının şimdiden sipariş verdiğini ifade eden Kocakoç, “Şimdiye kadar bu yaptığım sistemi öğrenen on kişi kadar arkadaşım aradı. Ve onlarda bize yap diyerek sipariş verdiler. Tabi çevremdekileri de kırmadan yapmak istiyorum ancak malzeme ve tedarik imkânı kısıtlı olduğu için yavaş yavaş yapmayı planlıyorum. Kurduğum sistemde kullandıklarım ise iki boş tüp, bir buzdolabı motoru. İçerisindekiler ise benzin, asitli su ve kendi buluşum olan bir sırrım var. Bunu söylemiyorum, çünkü herkes bunu yapmaya başlar. Yani kısacası gaz, benzin ve kendi buluşum olan hava karışımı gazlı sistemimi elde etmemi sağladı” ifadelerine yer verdi.

