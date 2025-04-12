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Don afeti Kırkağaçlı çiftçiyi de vurdu

12.04.2025 16:04
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Manisa'nın birçok ilçesinde olduğu gibi Kırkağaç'ta da etkili olan don olayı, üzüm bağlarında büyük zarara yol açtı. İlçede 59 çiftçiye ait 340 dekarlık arazide büyük hasar meydana geldi.

Don afeti Kırkağaçlı çiftçiyi de vurdu

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Manisa il genelinde yaşanan don olayının Kırkağaç ilçesini de olumsuz etkilediğini söyledi. Özellikle üzüm bağlarında büyük hasar olduğunu vurgulayan Özarı, yaklaşık 340 dekar bağın dondan etkilendiğini ifade etti.

340 DEKARLIK ARAZİDE 85 DON OLAYI

Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde üzüm yetiştiricilerinin arazilerinde meydana gelen don olayında 59 çiftçimizin toplam 340 dekarlık arazinde yüzde 85 don zararı meydana gelmiştir. Çiftçilerimiz çok zor durumdadır. Allah bir daha çiftçimize böyle bir gün yaşatmasın. Sonrası ne olur hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu bağlar tekrar patlasa da artık rekoltemiz yüzde 10'lara yüzde 5'lere düşecektir. TARSİM sigortasının önemi burada bir kez daha acı bir şekilde önümüze çıkmıştır. Çiftçilerimizden önemle ricam TARSİM sigortalarını yaptırmalarıdır. Tabii ki TARSİM sigortası yaptıran çiftçilerimiz var. Onların zararlarını TARSİM karşılayacak ama birçok çiftçimizin TARSİM sigortası yok. Genelde banka kredisi çekerken sigorta yaptırıyor, oda bankanın mecbur tutmasıyla yoksa kendiliğinden sigortasını yaptıran çiftçimiz yok. Sigorta yaptırmayan çiftçilerimizin durumu çok zor. Devletimizden çiftçilerimiz için destek bekliyoruz. Çünkü ailelerini geçindirmek üzere yapmış oldukları bütün emekleri bir gecede gitti. Bundan sonra yapacakları hiçbir şey yok artık. Ben devletimizin bu çiftçilerimizi kucaklayacağını düşünüyorum. Allah bir daha böyle acı günler göstermesin" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
don ziraat
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