FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Dubai ve Almanya'ya da gönderiliyor! 'Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor'

Mersin'in Mut ilçesinde ilk hasatta kilogram fiyatının 250 liradan alıcı bulan incirin sezonun ortalarına gelinmesine rağmen 120 liradan satılması üreticiyi sevindirdi. Altından bal akan tek meyve olan incir hasadının bir ay daha sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Dubai ve Almanya'ya da gönderiliyor! 'Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor'

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de yaz kış çeşit çeşit meyvelerin hasadı yapılıyor. Şu anda hasadı devam eden, en çok da Mut ilçesinde bahçeleri bulunan incirde sezonun ortalarına gelindi. Sezonu kilogramda 250 TL ile açan halen 120 TL'lelerde alıcı bulan incir, rekoltenin düşük olmasına rağmen üreticisini sevindirdi.

Dubai ve Almanya ya da gönderiliyor! Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor 1

İHRACATA DUBAİ VE ALMANYA'YA GÖNDERİLİYOR

Olgunlaştığında tabanından bal akan tek meyve olarak bilinen incir, hem yöreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Güneş tam doğmadan toplanmaya başlayan ve öğle saatlerinde halde alımı biten incirinin hasadının bir ay daha sürmesi bekleniyor. Her geçen gün dekar ve sayısı artan incirden bu sene 35 bin ton rekolte beklendiği bildirilirken, ihracata ise Dubai ve Almanya'ya gönderiliyor.

Dubai ve Almanya ya da gönderiliyor! Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor 2

İncir tüccarı Okan Oktay, "Mersin'in Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi'nde incir alımı yapmaktayım. Şu anki fiyatlar iç piyasa 120 lira, ihracata 150 liradan alım yapıyoruz. İncirlerimiz kaliteli. İç piyasa şu gördüğünüz gibi, ihracat ise şu şekil dinç olanlar yola gidenler. İhracat Almanya ile Dubai'ye gidiyor iç piyasada Mersin'de değerlendiriyoruz. İncirlerimiz kaliteli, boylu şeker oranı ve bal oranı yüksek. Tadı güzel ve ballı" dedi.

Dubai ve Almanya ya da gönderiliyor! Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor 3

Üretici Osman Kavalcı ise, "Şu an Mut'un Kelce köyünde ben bir üreticiyim. İncir üretmekteyim. Memnunuz bunun devamını bekleriz" ifadelerini kullandı.

Dubai ve Almanya ya da gönderiliyor! Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor 4

"FİYATLAR ÜRETİCİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR"

Üreticilerden Yakup Ceylan da, "Mut Hacınuhlu Mahallesi'nde incir üreticiliği yapıyorum. Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklük var. O da bu yıla has bir şey oldu. İncir üretiminin yarısına geldiğimiz hasatta fiyatlar gerçekten üreticimizin yüzünü güldürüyor" diye konuştu. (İHA)

Dubai ve Almanya ya da gönderiliyor! Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor 5Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'1 saatte fiyatı 10 bin TL artıyor' O rakamın altındakilere talep düştü!'1 saatte fiyatı 10 bin TL artıyor' O rakamın altındakilere talep düştü!
6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

Anahtar Kelimeler:
incir fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Altın yatırımcısını uyardı! Kasım ayına kadar...

Altın yatırımcısını uyardı! Kasım ayına kadar...

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.