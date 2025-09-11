Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

İş Gıda'nın kalite standartlarını karşılayamaması gerekçesi nedeniyle KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi iptal edilmişti. Bu nedenle Türkiye'de bir süredir hizmet veremeyen KFC'de yeni bir gelişme yaşandı. Fast food zinciri Türkiye'ye geri dönüyor.

YENİ İŞLETMECİSİ BAŞKA BİR ZİNCİR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye'de yeme içme sektöründe faaliyet gösteren HD Holding ile KFC arasında yeni bir anlaşma imzalandı. HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla hizmet veren şirket, KFC'nin Türkiye işletmecisi olacak.

TARİH BELLİ OLDU

Anlaşma kapsamında KFC yeniden Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak. İlk şubelerin 2025 sonunda açılması planlanıyor.

NELER YAŞANDI?

KFC’nin ana şirketi Yum! Brands, Türkiye’deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile franchise anlaşmasını 2024 sonunda feshetmişti. Fesih kararının gerekçesi, "İş Gıda’nın Yum! Brands’in belirlediği operasyonel standartları yerine getirememesi" olarak açıklanmıştı. Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, “Yetkin ve kararlı franchise ortaklarına sahibiz, ancak İş Gıda standartlarımıza uyum sağlayamadı” demişti. Bu karar, Türkiye’deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilemiş, restoranların kapanmasına yol açmıştı.