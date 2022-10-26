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Dünyada bu işi yapan yok! Sosyal medya dönüm noktaları oldu, maket araçlara yoğun ilgi

26.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da yaşayan İsmail Erzurumluoğlu, hobi olarak başladığı maket araç yapım işinin, sosyal medyada yayımlanmasının ardından gelen taleplere yetişmekte zorlandılar. Oğlu Güner ile birlikte gelen yoğun talep üzerine işlerini büyüterek yurt içine ve yurt dışına satış yapar haline geldiler. Öte yandan, dünya genelinde kendi sisteminin tek olduğunu ve yaptıkları maketlerin dünyada tek olduğunu belirtiler.

Dünyada bu işi yapan yok! Sosyal medya dönüm noktaları oldu, maket araçlara yoğun ilgi

Aydın’da yaşayan İsmail Erzurumluoğlu, hobi olarak başladığı maket araç yapım işini yoğun talep üzerine büyüterek yurt içine ve yurt dışına satış yapar haline geldi. Oğlu Güner ile birlikte uzun yıllar reklamcılık işi yapan ve 9 yıl önce de maket araç işine geçiş yapan İsmail Erzurumluoğlu, yaptığı maketlerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gelen taleplere yetişmekte zaman zaman zorluk çektiğini belirterek, maket araç işini öğrenmek ve yanında çalışmak isteyenlere kapısının açık olduğunu belirtti.

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"DÜNYADA BENİM SİSTEMİMDE BU İŞİ YAPAN BAŞKA BİRİ YOK"

Dünya genelinde kendi sisteminin tek olduğunu ve yaptıkları maketlerin dünyada tek olduğunu belirten İsmail Erzurumluoğlu, "Bizim kendi oyuncağımız hiç olmadı. Küçüklüğümüzde oyuncaklarımızı telden, naylon parçalardan ve ağaçlardan kendimizce bir şeyler yaptık hep. O zamanlardan gelen bir otobüs hevesim vardı. Gençlik yıllarımda, askere gitmeden önce de sevdiğim bir otobüsün maketini yaptım. O otobüsün fotoğrafını çektirmek istedim ve o zamanlarda teknoloji bu kadar gelişmediği için fotoğrafçıya gitmem gerekiyordu. Stüdyoya giderken de '20 yaşına gelmişsin hala çocuk oyuncağı mı yapıyorsun' demesinler diye battaniyeye sararak götürdüm. Keşke deselerdi ve o dönemden bu yana bu işi yapıyor olsaydım. Şu anda yaptığımız maketler dünyada tek. Benim sistemimde bu işi yapan dünyada benden başka kimse yok" dedi.

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"SOSYAL MEDYA DÖNÜM NOKTAMIZ OLDU"

Amatörce başladığı maket araçların sosyal medyada paylaşılmasının dönüm noktası olduğunu belirten Erzurumluoğlu, "Satmaktan ziyade amatörce kendim hobi amaçlı başladım. 3-4 tane yaptıktan sonra kendi asıl mesleğim olan reklamcılığa başladım. Sonrasında yaş kemale erdi ve bu yaştan sonra da iş yerinin bir kenarında yine maket işini yapmak istedim. Tamamen el yapımı saçtan, çelikten ve alüminyumdan birkaç model maket yaptım. Bu modelleri çocuklar sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Paylaşımlarının ardından bit talep patlaması yaşadık, fuarlardan davetler aldık. O gün bu gündür yani 30 yıllık reklamcılık hayatımın sonrasındaki 9 yıllık süre içerisinde maket yapıyoruz. Bu güne kadar bin 500 2 bin tane üretmişizdir" diye konuştu.

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"YURT İÇİ VE YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ"

Oğlu Güner ile birlikte ürettikleri maket araçları yurt içi ve yurt dışına gönderdiklerini ve talebin yoğun olduğunu kaydeden Erzurumluoğlu, "Türkiye'nin 80 vilayetine ve yurt dışına da gönderiyorum. Farı yanan büyük ebatlı farı yanan maketlerimiz 1/10 ölçekli ve tamamen el yapımı ürünlerdir. Onlarda kalıp sistemi kullanmıyoruz. Bunların da fiyatları alıcılara yüksek geliyor. Her birinin üretimi en az bir ila bir buçuk aylık zaman alıyor. Biz de onun karşılığını alabilmemiz için mecburen fiyatını yüksek tutuyoruz. Herkes almak istiyor ama alamıyor derken ölçülerini ortalama yarıya düşürdük. Çeşitli özelliklerinde de oynamalar yaparak 10'da 1, 5'de 1 fiyatına düşürdük. Yaptığımız 1/18 modellerini minimum 50 adet yapmak şartıyla üretime geçtik. Oğlum Güner bilgisayarda işliyor, makinelerimizde kalıplaştırıyoruz, baskılarını yapıyoruz. Geri kalan tezgahtaki işleri, boyaları, aksesuarları bana ait. Bitirince kutularına varana kadar kendimiz yapıyoruz, dışarıya bağımlı değiliz. Hiç bir parçamızı dışarıdan almıyoruz" dedi.

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"ÖĞRENMEK VE ÇALIŞMAK İSTEYENE KAPIMIZ AÇIK"

Maket araç yapım işini öğrenmek isteyen ve yanında çalışmak isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu sözlerine ekleyen Erzurumluoğlu, "Keşke birileri gelse, öğrense. Ben 68-69 yaşına geldim ve daha ne kadar çalışıp, ne kadar yaşayacağım bilemiyorum. Oğlum Güner ile beraber çalışacak kişi ya da kişileri istihdam edebilecek durumdayız. İş var, ama biz yapamayız diye üst üste sipariş almıyoruz, alamıyoruz. Bu işi öğrenmek isteyen ve bizle birlikte çalışmak isteyenlere 'kurs parası verin' demiyoruz. Yeter ki gelsin, bize faydası dokunsun, kendini geliştirsin bu işi de öğrensin" ifadelerini kullandı.

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"YAPAMAYACAĞIMIZ MAKET MODELİ YOK"

Babası ile birlikte çalışan ve maket araç işinde iddialı olduklarını belirten Güner Erzurumluoğlu ise şunları kaydetti:

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"Ben genel olarak bilgisayar çizimleri, CNC kesimleri, kalıplandırma gibi işlerle daha çok ön plandayım. Babam da daha sonrasında bunların toplanması, boyanması ve satışa hazır hale getirilmesi gibi işlere bakıyor. Yapamayacağımız bir maket modeli yok. Biz genel olarak ticari araç yani büyük kamyon ve otobüs üzerine maketler yapıyoruz, otomobil maketi yapmıyoruz. Onları yapan firmalar var ve belirli fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Bizdeki modellerin özellikleri genel olarak Türkiye'de kullanılan modeller. Bazı modeller vardır mesela dışarıda kesinlikle bulamazsınız sadece Türkiye'de vardır. Biz de bunların maketlerini yapıyoruz. Bir de üst yapıcı firmalarımız var. Onların üst yapı kendi imalatlarının aynısını kopyalayarak maketlendiriyoruz, onlar da hediye ediyorlar. Maketleri yapmak seri üretim dediğimizde bile 1 buçuk ayımızı alıyor. Özel tasarım bir şey varsa o da çok farklı zamanda çıkıyor. Tasarımına ve zorluğuna göre 1 ay ya da 3 ay gibi zaman alıyor." (İHA)


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Aydın maket

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