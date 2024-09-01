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Dünyada meraklısı çok! Çöpteki o ürün hayatını değiştirdi: İlkini eşine hediye etti, sonra yurt dışına satmaya başladı... Talep yağıyor

01.09.2024 12:25
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01.09.2024 12:25
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Tekirdağlı 32 yaşındaki Ozan Ökünç, evinin balkonunda farklı ağaç türlerinden ürettiği tespihleri sosyal medya üzerinden gelen talepler doğrultusunda farklı ülkelerdeki meraklılarına satıyor. Üç sene önce çöp kutusuna atılmış eski bir sandalyeyi görüp parçalarından tespih taneleri üretmeyi deneyen Ökünç, kısa sürede kendini geliştirdi. Ökünç'e Almanya, Azerbaycan, İsveç, Katar gibi ülkelerden talep yağarken Ökünç, ilk yaptığı tespihi eşine hediye ettiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana tespih yapımına merakı olan Ökünç, Lokman Karadağ, Hüseyin Çelik, Yusuf Güney ve Süleyman Gürsoy gibi tespih ustalarının videolarını izledi.

AA-20240901-35536685-35536676-FARKLI_AGAC_TURLERINDEN_URETTIGI_TESPIHLERI_YURT_DISINA_DA_SATIYOR

Üç sene önce çöp kutusuna atılmış eski bir sandalyeyi gören Ökünç, sandalyenin parçalarından tespih taneleri üretmeyi denedi. Kısa süre içerisinde kendini geliştiren Ökünç, atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda ürettiği tespihleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

AA-20240901-35536685-35536677-FARKLI_AGAC_TURLERINDEN_URETTIGI_TESPIHLERI_YURT_DISINA_DA_SATIYOR

El emeği tespihlerini farklı illerin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Fransa, Katar ve İsveç gibi ülkelerdeki meraklılarına gönderen Ökünç, AA muhabirine, tespih üretiminde sadece ahşap ürünler kullandığını söyledi.

AA-20240901-35536685-35536678-FARKLI_AGAC_TURLERINDEN_URETTIGI_TESPIHLERI_YURT_DISINA_DA_SATIYOR

Tespihlerin pelesenk, demirhindi, abanoz, kuka, agatis, gold palmiye ve dalkersia ağaçlarından yapıldığını anlatan Ökünç, "Tespih yapımına başladığımdan bu yana takip edenler var sosyal medyadan. Bu takipler sonucu Almanya, Azerbaycan, İsveç, Katar gibi farklı ülkelerden talep alıyorum. Bunları kargoyla gönderiyorum, müşterilerimiz zahmetsizce tespihlerine ulaşabiliyor." dedi.

AA-20240901-35536685-35536679-FARKLI_AGAC_TURLERINDEN_URETTIGI_TESPIHLERI_YURT_DISINA_DA_SATIYOR

Tespih üretimini 5 ila 10 günde tamamladığını aktaran Ökünç, bir tespih tanesinin uzun ve meşakkatli bir çalışmayla ortaya çıktığını kaydetti.

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"İLK TESPİHİ EŞİME HEDİYE ETTİM"

Ökünç, bu süreçte eşinin kendisine verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "İlk tespih tanesini 14 saat tornanın başından kalkmadan yapmaya çalıştım. Onu da tam olarak yapamadım. Atölyeye girdiğim zaman dünyayla bağlantımı kesiyorum. Bu olaylardan sonra eşimi ihmal ediyordum. O benden desteğini hiç esirgemedi. İlk yaptığım tespihi eşime hediye ettim." diye konuştu.

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Ürettiği her tespihle duygusal bir bağ kurduğunu vurgulayan Ökünç, kendisine ait koleksiyonunda 80 tespih bulunduğunu kaydetti. (AA)

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AA-20240901-35536685-35536684-FARKLI_AGAC_TURLERINDEN_URETTIGI_TESPIHLERI_YURT_DISINA_DA_SATIYORBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tespih satış
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