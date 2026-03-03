Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor

Kapadokya'da halı ekspertizliği yapan Hakan Demiratan, santimetrekarede 50x50 yani 2 bin 500 çift ilmek bulunan ipek halının teknik olarak dünyanın en sık dokunan ve en ince halısı olduğunu söyledi. Demiratan; resmi kayıtlarda Guinness Rekorlar kitabında santimetrekarede 25x25, yani 675 çift düğümlü halının yer aldığını belirterek Guinness'e başvuru için gerekli prosedürlerin sürdüğünü ifade etti.

"TEKNİK OLARAK BU HALI DÜNYANIN EN SIK DOKUNAN HALISIDIR"

Demiratan yaptığı açıklamada; "Santimetrekarede 50x50, yani 2 bin 500 çift ilmekten oluşan bu halı şu ana kadar bilinen en sık ipek halıdır. Resmi kayıtlarda 25x25'lik halı yer alıyor. Guinness'e girebilmek için ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Biz de şu anda o hazırlık aşamasındayız. Teknik olarak bu halı dünyanın en sık dokunan halısıdır" dedi.

Yaklaşık 5 yıllık emeğin ürünü olan halının paha biçilemez olduğunu belirten Demiratan, eseri görmek isteyenleri Kapadokya'daki firmaya davet etti.

DESENİ: HAYAT AĞACI'NIN ZAMANSIZ HİKÂYESİ

Halının deseninde sonsuzluğu simgeleyen 'Hayat Ağacı' teması yer alıyor. Kökeni Orta Asya'ya dayanan ve zamanla İskandinav mitolojisi ile Altay Şamanizmi gibi farklı kültürlerde de yer bulan bu motif, esere zamansız bir anlam kazandırdı. Desende ağaç figürünün yanı sıra hayvanlar, kuşlar ve bitkiler büyük bir incelikle işlendi. Her detayın canlı ve gerçekçi bir biçimde tasarlandığı halıda hakiki Bursa ipeği kullanıldı. 5 yıllık emeğin, 150 yıllık bir geleneğin ve yüksek bir teknik ustalığın ürünü olan bu özel halının maddi bir değerle ölçülemeyeceği, bu nedenle eserin 'paha biçilemez' olarak nitelendirildiği ifade edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır