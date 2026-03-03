FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor

Kapadokya'da sergilenen ve santimetre karesinde 2 bin 500 çift ilmek bulunan ipek halıya değer biçilemiyor.

Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor

Kapadokya'da halı ekspertizliği yapan Hakan Demiratan, santimetrekarede 50x50 yani 2 bin 500 çift ilmek bulunan ipek halının teknik olarak dünyanın en sık dokunan ve en ince halısı olduğunu söyledi. Demiratan; resmi kayıtlarda Guinness Rekorlar kitabında santimetrekarede 25x25, yani 675 çift düğümlü halının yer aldığını belirterek Guinness'e başvuru için gerekli prosedürlerin sürdüğünü ifade etti.

Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor 1

"TEKNİK OLARAK BU HALI DÜNYANIN EN SIK DOKUNAN HALISIDIR"

Demiratan yaptığı açıklamada; "Santimetrekarede 50x50, yani 2 bin 500 çift ilmekten oluşan bu halı şu ana kadar bilinen en sık ipek halıdır. Resmi kayıtlarda 25x25'lik halı yer alıyor. Guinness'e girebilmek için ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Biz de şu anda o hazırlık aşamasındayız. Teknik olarak bu halı dünyanın en sık dokunan halısıdır" dedi.

Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor 2

Yaklaşık 5 yıllık emeğin ürünü olan halının paha biçilemez olduğunu belirten Demiratan, eseri görmek isteyenleri Kapadokya'daki firmaya davet etti.

Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor 3

DESENİ: HAYAT AĞACI'NIN ZAMANSIZ HİKÂYESİ

Halının deseninde sonsuzluğu simgeleyen 'Hayat Ağacı' teması yer alıyor. Kökeni Orta Asya'ya dayanan ve zamanla İskandinav mitolojisi ile Altay Şamanizmi gibi farklı kültürlerde de yer bulan bu motif, esere zamansız bir anlam kazandırdı. Desende ağaç figürünün yanı sıra hayvanlar, kuşlar ve bitkiler büyük bir incelikle işlendi. Her detayın canlı ve gerçekçi bir biçimde tasarlandığı halıda hakiki Bursa ipeği kullanıldı. 5 yıllık emeğin, 150 yıllık bir geleneğin ve yüksek bir teknik ustalığın ürünü olan bu özel halının maddi bir değerle ölçülemeyeceği, bu nedenle eserin 'paha biçilemez' olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,9'a yükseldiAvro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,9'a yükseldi
Bakan Bayraktar, Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini belirtti!Bakan Bayraktar, Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini belirtti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya halı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.