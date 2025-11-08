e-Devlet'ten başvurdu 250 bin TL hibe aldı! Hiç umudu yoktu ama oldu

Konya'daki Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan 34 yaşındaki Budamlı, farklı firmalarda 13 yıl veteriner sağlık teknisyeni olarak çalıştı. Kendi çiftliğini kurup besicilik yapmayı hayal eden Budamlı, 2023'te sosyal medyada Bakanlığın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"nin duyurusunu gördü.

250 BİN TL HİBE ALDI

Budamlı, aynı yıl e-Devlet Kapısı'ndan yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından 250 bin liralık hibeyle 4 gebe düve alıp, memleketi Yumurtalık ilçesi Deveciuşağı Mahallesi'ndeki araziye çiftlik kurdu.

6 TON SÜT ÜRETİYOR

Süt üreticiliğine başlayan Budamlı, büyükbaş sayısını 2 yılda 30'a çıkardı. Hayvanlarından 15'ini et için kesime gönderen Budamlı, kalan sağmal inekleriyle ayda ortalama 6 ton süt üretiyor.

"HİÇ UMUDUM YOKTU"

Davut Budamlı, lisede aldığı eğitim ve mesleği sayesinde hayvancılığa tecrübeli başladığını söyledi.

Projeye kabul edileceğini düşünmediğini dile getiren Budamlı, "Hiç umudum yoktu, 'çıkmaz' diyordum ama yine de 'e-Devlet üzerinden başvurayım.' dedim. Aradan 5 ay geçti tabii ki unutmuştum. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden arayıp hak kazandığımı söylediler. Evrakımızı verdik, yerimizi ayarladık. Kontrollerin ardından 2023'ün Temmuz ayında üretime başladık." ifadelerini kullandı.

150 HAYVANA ÇIKARACAKLAR

Budamlı, çocukluğundan itibaren besicilikle iç içe olduğunu ve işini severek yaptığını belirtti.

Arazisinin boş kısmına yeni ahır yapıp büyükbaş sayısını artırmak istediğini anlatan Budamlı, "Şu an 15 hayvanımızla üretime devam ediyoruz. Allah izin verirse daha da yükselmeyi hedefliyoruz. 1500 metrekare bir alanımız daha var. Önümüzdeki yıl yarı et, yarı süt olarak hayvan sayımızı 150'ye kadar çıkarmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Budamlı, üreticilik hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Özel sektörlerde çalıştığım zaman güzel bir ahır, sistem yapmak ve hayvan çoğaltmak hep hayalimdi. O yüzden de meslek lisesinde okumuştum. Hep başkasının ahırına girdik, işini yaptık. Çok şükür hayalimizin yarısı gerçek oldu. Yarısı da Allah izin verirse 2026'da diğer ahır bitince tamamlanacak. Bu meslek farklı bir aşk. Başkasında 50 bin lira olsa belki gider altın alır ama ben hemen bir dana, buzağı alıp işi geliştirmeye yönelik şeyler düşünüyorum."Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır