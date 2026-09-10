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Elazığ’da kabak hasadı başladı: 4 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

Elazığ’da farklı kullanım alanları ve çeşitleriyle tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan kabakta hasat dönemi başladı. Kent genelinde 2026 üretim sezonunda yaklaşık 4 bin 74 ton kabak üretimi bekleniyor.

Elazığ’da kabak hasadı başladı: 4 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

Elazığ’da kabak üretiminde 2026 sezonunun hasadı başladı. İl genelinde üreticilerin tarlalarda yoğun mesaisi sürerken, bu yıl kabakta geçen yıla göre üretim miktarının artması bekleniyor. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında 2 bin 12 dekar alanda 3 bin 885 ton kabak üretimi gerçekleştirildi. 2026 üretim sezonunda ise üretim alanının 2 bin 24 dekara, beklenen üretim miktarının da yaklaşık 4 bin 74 tona ulaşması öngörülüyor.

Kabak hasadını yerinde incelemek amacıyla Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca Köyü’nde üretici Engin Çalışkan’a ait yaklaşık 30 dekarlık alanda gerçekleştirilen bal kabağı hasadına katıldı. Şube Müdürü ve teknik personelin de yer aldığı hasatta, üretici Çalışkan’dan kabak üretiminin seyri, tarladaki çalışmalar ve sezonun genel durumu hakkında bilgi alındı.

Elazığ’da kabak üretiminde alan ve rekoltenin artması beklenirken, hasat sezonunun üreticiler açısından verimli geçmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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