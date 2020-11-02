Emekli astsubay memleketine dönüp solucan gübresi üreticisi oldu

TSK'da 20 yıllık görev süresinin ardından emekli olan Hurma, ömrünün kalan yıllarını geçirmek üzere memleketine döndü ve Sultandağı ilçesine yerleşti.

Burada boş vakitlerini değerlendirmek ve hem ülke hem aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Hurma, yaptığı araştırmalar sonucu solucan gübresi üretmeye karar verdi. Hurma, ilk iş olarak Sultandağı ilçesi kırsalında bir tarla satın aldı.,,,

Daha sonra Burdur'dan aldığı 100 bin solucanla, tarladaki sac barakada ilk denemesini yapan Hurma, elde ettiği verim sonrasında barakasını büyüterek üretime devam etti.

Yaklaşık 55 bin liralık yatırımla işe başlayan hurma, 15 ayda maliyetini karşılayarak, iyi bir gelir elde etmeye başladı.

Kısa sürede işini geliştiren Hurma, şimdi 90 milyondan fazla solucanla, yıllık 100 ton gübre üretiyor.

Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce bu işe başladığını söyledi.

Emekli olduktan sonra bir süre farklı iş kollarında çalıştığını kaydeden Hurma, "Solucan gübresi işini internette gördüm ve yapmaya karar verdim. Hem çiftçiye katkı anlamında hem de kendim bu işte huzuru bulduğum için yapmaya başladım." dedi.