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Evde kendisi için yaparken gelir elde etmek istedi! Atölye kurdu, mesleği oldu

13.10.2024 14:22
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Trabzon'da fındık üreticisi Nurcan Yılmaz, iki yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) katkısıyla kurduğu atölyede hem kendi ürettiği hem de müşterilerinin getirdiği fındığı işliyor.

Evde kendisi için yaparken gelir elde etmek istedi! Atölye kurdu, mesleği oldu

Üç çocuk annesi Yılmaz, yıllardır bahçesinde ürettiği fındığın bir kısmını satarken bir kısmını ise evinde hem kuru yemiş olarak hem de tatlılarda kullanmak üzere kavurdu. Evinde yaptığı işten gelir elde etmek isteyen 45 yaşındaki Yılmaz, fındık işleme atölyesi kurmak için araştırmalara başladı.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Yılmaz, KOSGEB'in kadın girişimcilere sağladığı desteklerden yararlanmak için gerekli eğitimleri aldı.

AA-20241013-35899923-35899912-EVINDE_YILLARDIR_FINDIK_KAVURAN_VE_OGUTEN_KADIN_ATOLYE_KURDU

Yılmaz, sağlanan hibe desteğiyle fındık kırma ve kavurma makinesinin yer aldığı atölyeyi iki yıl önce Yomra ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde faaliyete geçirdi.

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Atölyeye zar alma, ezme ve vakumla paketleme makineleri de alan Yılmaz, işlerin yoğun olduğu dönemde birkaç kişiye istihdam sağlıyor.

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"BU İŞİ MESLEĞE DÖNÜŞTÜRDÜM, GAYET MEMNUNUM İŞİMDEM"

Nurcan Yılmaz, AA muhabirine, işini severek yaptığını, her sabah mutlu bir şekilde atölyesini açtığını anlattı.

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Yıllardır evinde bu işi yaptığını belirten Yılmaz, "Hem kırmayı hem kavurmayı hem öğütmesini, ezmesi hariç hepsini evde yapıyordum. Sonrasında bu işi mesleğe dönüştürdüm, şu anda da gayet memnunum işimden." dedi.

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Müşterinin getirdiği fındığı kırma ve seçme aşamasından sonra kavurduğunu anlatan Yılmaz, zarı alınan ve çürükleri ayrıştırılan ürünün paketlendiğini ifade etti.

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Yılmaz, iş yoğunluğunun hasat dönemi olan ağustosta başladığını anlatarak, "Marta kadar bu yoğunlukla devam ederiz. Hasadı ve kurutmasını bitiriyorlar, ondan sonra yemeklik olarak kullanmak istedikleri zaman buraya getiriyorlar. Kış için hazırlamak istiyorlar." diye konuştu.

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Yılda 35 ton kabuklu fındık işlediğini dile getiren Yılmaz, "Bunların dışında satışta olan kavrulmuş fındığım var. Baklava ve sütlaç için öğütülmüş fındığım ve ezmem var. Kırma ve kavurma sezonu durduğu zaman kendi ürünlerimi satmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kadınlara devlet teşviklerinden yararlanmalarını tavsiye eden Yılmaz, "Kadınlar her şeyi yapabilecek güçtedir. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Eşimin desteği olmasa bunu yapamazdım ama benim de cesaretim olmasaydı bu kadar işin altından kesinlikle kalkamazdım." dedi. (AA)

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AA-20241013-35899923-35899922-EVINDE_YILLARDIR_FINDIK_KAVURAN_VE_OGUTEN_KADIN_ATOLYE_KURDUBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık KOSGEB Trabzon
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