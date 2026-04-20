FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Fabrikada çalışıyordu, şirketi satın aldı: Yeni fabrika kurdu, 7 ülkeye satıyor

İçerik devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde genç girişimci, devlet desteğiyle üretim kapasitesini artırdığı çikolata fabrikasıyla yurt dışına ihracat yapıyor.

İstanbul'da çikolata fabrikasında çalışan 26 yaşındaki Resul Baskı, önce şirketi satın aldı, sonra da işini büyütmek için 2 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğüne proje başvurusunda bulundu.

Projesi kabul edilen Baskı'ya kurumdan yaklaşık 6,76 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika kuran Baskı, üretimini yaptığı meyveli, kuru yemiş kaplamalı ve farklı türlerde çikolataları yurt içi başta olmak üzere Irak, İran, Endonezya, Venezuela, Almanya, Suudi Arabistan ve Libya gibi ülkelere de gönderiyor.

"DAHA KALİTELİ ÇİKOLATA ÜRETİMİNE BAŞLADIK"

Baskı, AA muhabirine, yaklaşık 2 bin metrekarelik alana sahip fabrikada çikolata çeşitleri üretimi yaptıklarını söyledi.

Katma değeri yüksek ürünlerle piyasada yer aldıklarını anlatan Baskı, "Buradaki makine kalite kısmına geliştirme yaptık. Daha kaliteli çikolata üretimine başladık. Burada üretim kapasitesini yüzde 150'ye kadar çıkarmış olduk. Çikolatalar birçok ülkeye gönderiliyor. Avrupa'ya açıldık. Yeni ürünlerle açılmaya devam edeceğiz. Devletimize teşekkür ederim, teşvikle kapasitem arttı. Şu an 30 kişi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TKDK OLARAK BÜTÜN YATIRIMCILARIN ARKASINDAYIZ"

TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de işin mutfağından gelen genç girişimciyle güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Fabrikada üretilen çikolata ürünlerinin talep gördüğüne değinen Özdemir, şunları kaydetti:

"Çikolata üretimi Afyonkarahisar'da bizim ilk projemiz. TKDK olarak bütün yatırımcıların arkasındayız. Yeni projelerle ilgili girişimcimizle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah, yeni projelerde daha da kapasite artırılarak ülkeye daha katma değerli ürünler üretilecek. Bunların da ihracatta ve iç pazarda değerlendirilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 milyon TL'ye kadar destek! Başvurular başladı2 milyon TL'ye kadar destek! Başvurular başladı
Almanya'da üretici fiyatları martta petrol şokuyla beklentilerin üzerinde arttıAlmanya'da üretici fiyatları martta petrol şokuyla beklentilerin üzerinde arttı

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar fabrika çalışan devlet desteği girişimci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.