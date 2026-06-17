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Festivalde 300 TL'ydi, fiyatı 70 TL'ye düştü 'Çok bol'

Tekirdağ'da Kiraz Festivali sırasında yüksek fiyatlarla satılan kirazın fiyatı, ürün bolluğunun etkisiyle semt pazarında 70 TL'ye kadar geriledi.

Festivalde 300 TL'ydi, fiyatı 70 TL'ye düştü 'Çok bol'

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan salı pazarında tezgahlarda yerini alan kiraz, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kiraz Festivali döneminde kilogramı 250 ila 300 liradan satılan kirazın fiyatı, hasadın artması ve ürün arzının çoğalmasıyla birlikte 70 ila 100 lira seviyelerine kadar düştü.

Festivalde 300 TL ydi, fiyatı 70 TL ye düştü Çok bol 1

Pazarcı esnafı bu yıl kiraz rekoltesinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşların mevsiminde bol bol kiraz tüketmesi gerektiğini ifade etti.

Festivalde 300 TL ydi, fiyatı 70 TL ye düştü Çok bol 2

Pazarcı Kasım Şen, kirazın geçen yıla göre çok daha bol olduğunu belirtti.

Festivalde 300 TL ydi, fiyatı 70 TL ye düştü Çok bol 3

"KİRAZ BOLLAŞTI, ÇOK BOL KİRAZ"

Şen, "Festivalde 250 - 300 satıldı. Pazarda bak 100 lira. Kiraz bollaştı çok bol kiraz. Geçen sene 500 liraydı. Yoktu kiraz. Bu sene Allah vermiş şükürler olsun herkes yesin" dedi.

Festivalde 300 TL ydi, fiyatı 70 TL ye düştü Çok bol 4

TEZGAHLARA İLGİ DAHA FAZLA

Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların tezgahlara daha fazla ilgi gösterdiği gözlenirken, pazarcılar sezon boyunca uygun fiyatların devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Festivalde 300 TL ydi, fiyatı 70 TL ye düştü Çok bol 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Kiraz fiyat satış
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