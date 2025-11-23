FİNANS

Fiyatı 2 TL'ye düştü ücretsiz verdiler 'Marketlerde 30 TL'

Hatay'da verimin yüksek olduğu mandalinada tarla fiyatı 2 TL'ye kadar düşünce üreticiler, tonlarca mandalinayı vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, bahçe ve market fiyatları arasında makas olduğunu belirtip "Bahçede mandalina 2 ila 4 TL arasından satılırken nakliye gibi bahaneler üreterek marketlerde 30 TL satılıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en verimli topraklarının yer aldığı Hatay'da bu yıl mandalina bereketi yaşanıyor.

Fiyatı 2 TL ye düştü ücretsiz verdiler Marketlerde 30 TL 1

Adeta dalları kırılırcasına bereketli olan mandalina da fiyatta tarlada 2 TL'ye kadar geriledi.

Fiyatı 2 TL ye düştü ücretsiz verdiler Marketlerde 30 TL 2

Hatay halinden 5 TL'ye çıkan mandalinası elinde kalan üreticiler, tonlarca ürünü Samandağ ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıttılar.

Fiyatı 2 TL ye düştü ücretsiz verdiler Marketlerde 30 TL 3

"BU YIL DON BİZİ TEĞET GEÇTİ"

Açıklamalarda bulunan Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, "Türkiye'nin batı tarafından bir don olayı yaşandı. Samandağ'da birkaç defa yaşadık ama bu yıl don bizi teğet geçti. Biz oda olarak bütün çiftçilere ülke ekonomisine katkı sağlamak adına harekete geçtik. Karşı tarafta don olmuş ve verim düştü. Biz de çiftçilerimize mandalinaya bakmasını ve önümüzdeki süreçte fiyat edebileceğini anlattık" ifadelerini kullandı.

Fiyatı 2 TL ye düştü ücretsiz verdiler Marketlerde 30 TL 4

"ÇOK FAZLA TALEP GÖRMÜYOR"

Devamında Kamacı, "Çabalar gösterdiğimizde şu anda hem rekolte hem de kalite anlamında güzel mandalina oluşturduk ama hasat edilmesi gereken mandalina, çok fazla talep görmüyor" dedi.

Fiyatı 2 TL ye düştü ücretsiz verdiler Marketlerde 30 TL 5

"MARKETLERDE 30 TL'YE SATILIYOR"

Kamacı, bahçe ve market fiyatları arasında makas olduğunu da anlattı.

Fiyatı 2 TL ye düştü ücretsiz verdiler Marketlerde 30 TL 6

Kamacı, "Bahçede mandalina 2 ila 4 TL arasından satılırken nakliye gibi bahaneler üreterek marketlerde 30 TL satılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
mandalina Hatay Samandağ market fiyat tarla
En Çok Aranan Haberler

