FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Fiyatı 5 bin TL! Sürekli müşterisi de var 'Ne yapayım bunları, satayım dedim'

Eskişehir'de 5 TL'den 5 bin TL'ye kadar fiyatlarla antika pazarında tezgahlarda yerini alan Osmanlı dönemi başta olmak üzere birçok ülkeye ait metal ve kağıt paralar her yaştan koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Ali Ulvi Büyükkıdan, kızı ile birlikte satış yaparken her yaştan vatandaşın standlarına ilgi gösterdiklerini belirtti. Büyükkıdan, "Benim 8-10 tane sürekli müşterim var" derken bu işe nasıl başladığını anlattı.

Fiyatı 5 bin TL! Sürekli müşterisi de var 'Ne yapayım bunları, satayım dedim'

Para koleksiyonculuğu ile uğraşan vatandaşlar 1800'lü yıllara kadar uzanan antika paraları biriktiriyorlar. Hem Osmanlı döneminden hem de yabancı ülkelerden olan paralar sadece koleksiyonerler tarafından değil vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Bu işe hobi olarak başlamak isteyen her yaştan insan kendi bütçesine göre 5 TL'den 5 bin TL'ye kadar olan antika paralar ile koleksiyonlara ilk adımlarını atabiliyorlar.

Fiyatı 5 bin TL! Sürekli müşterisi de var Ne yapayım bunları, satayım dedim 1

HER YAŞTAN İNSAN İLGİ GÖSTERİYOR

Eskişehir'in Yenibağlar mahallesinde kurulan antika pazarında 100 yıllık dede mesleğini devam ettiren Ali Ulvi Büyükkıdan, kızı ile birlikte satış yaparken 7'den 70'e her yaştan vatandaşın standlarına ilgi gösterdiklerini belirtti.

Fiyatı 5 bin TL! Sürekli müşterisi de var Ne yapayım bunları, satayım dedim 2

Büyükkıdan para koleksiyonculuğu hakkında, "54 senedir ben koleksiyonerim. Nümismatik hem filateli, yani para ve pul koleksiyonu yapıyordum. Daha sonra bunları alıp satmaya başladım. 1,5 senedir de bu antika pazarında tezgâh açıyoruz. Kızımla birlikte satış yapıyoruz. Osmanlı'dan itibaren bir de yabancı paralar var. İngiliz paraları, nümismatikte malum. Yeraltı hariç, çünkü yeraltı yasak. Diğerlerinin hepsini, elimize geçenleri topladık. Pul ile ilgili olarak Filateli Servisi'ne kayıtlı üyeydim. Oradan 25 sene boyunca alım yaptım. Daha sonra filateliyi bıraktım. İş yerimi kapattıktan sonra 'Ne yapayım bunları, satayım, torunlar devam ettirmek isterse ettirsin' dedim" diye anlattı.

Fiyatı 5 bin TL! Sürekli müşterisi de var Ne yapayım bunları, satayım dedim 3

"TEZGÂHIMIZDA 5 LİRAYLA 5 BİN LİRA ARASINDA PARALARIMIZ VAR"

Ayrıca koleksiyonunun değerlerinden bahseden Büyükkıdan, "1800'lerin paraları var, evet 250 yıllık paralar mevcut. Şu anda tezgâhımızda 5 lirayla 5 bin lira arasında paralarımız var. Pullar da aynı şekilde 5 lirayla bin lira arasında değişiyor. Osmanlı pulları var mesela. Dediğiniz gibi onlar da 1800'lerin, 1900'lerin döneminden. Genelde üniversite öğrencilerimiz ve koleksiyoner olanlar geliyor. Bir de babalarıyla birlikte gelen gençler var. Benim 8-10 tane sürekli müşterim var. Yani yeniden yetişen bir nesil de var, biz onlara yardımcı oluyoruz. Yani 7'den 70'e müşterim var benim. Bizim dedemiz zaten çerçiciydi, yani seyyar satıcı. Dedemizin 50 yıllık bir çerçiciliği vardı. Şu anda yaptığımız işi dededen kalma olarak, yaklaşık 100 yıldır sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Fiyatı 5 bin TL! Sürekli müşterisi de var Ne yapayım bunları, satayım dedim 4

Fiyatı 5 bin TL! Sürekli müşterisi de var Ne yapayım bunları, satayım dedim 5

Fiyatı 5 bin TL! Sürekli müşterisi de var Ne yapayım bunları, satayım dedim 6Kaynak: İHABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uğur getirdiğine inanılıyor! Onun için 2 ay öncesinden İstanbul'a geliyorlar: 'İşçiliği çok zahmetli'Uğur getirdiğine inanılıyor! Onun için 2 ay öncesinden İstanbul'a geliyorlar: 'İşçiliği çok zahmetli'
İstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı olduİstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı oldu

Anahtar Kelimeler:
Koleksiyoncu para fiyat koleksiyon satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.