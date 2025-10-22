Fiyatı 5 bin TL! Sürekli müşterisi de var 'Ne yapayım bunları, satayım dedim'

Para koleksiyonculuğu ile uğraşan vatandaşlar 1800'lü yıllara kadar uzanan antika paraları biriktiriyorlar. Hem Osmanlı döneminden hem de yabancı ülkelerden olan paralar sadece koleksiyonerler tarafından değil vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Bu işe hobi olarak başlamak isteyen her yaştan insan kendi bütçesine göre 5 TL'den 5 bin TL'ye kadar olan antika paralar ile koleksiyonlara ilk adımlarını atabiliyorlar.

HER YAŞTAN İNSAN İLGİ GÖSTERİYOR

Eskişehir'in Yenibağlar mahallesinde kurulan antika pazarında 100 yıllık dede mesleğini devam ettiren Ali Ulvi Büyükkıdan, kızı ile birlikte satış yaparken 7'den 70'e her yaştan vatandaşın standlarına ilgi gösterdiklerini belirtti.

Büyükkıdan para koleksiyonculuğu hakkında, "54 senedir ben koleksiyonerim. Nümismatik hem filateli, yani para ve pul koleksiyonu yapıyordum. Daha sonra bunları alıp satmaya başladım. 1,5 senedir de bu antika pazarında tezgâh açıyoruz. Kızımla birlikte satış yapıyoruz. Osmanlı'dan itibaren bir de yabancı paralar var. İngiliz paraları, nümismatikte malum. Yeraltı hariç, çünkü yeraltı yasak. Diğerlerinin hepsini, elimize geçenleri topladık. Pul ile ilgili olarak Filateli Servisi'ne kayıtlı üyeydim. Oradan 25 sene boyunca alım yaptım. Daha sonra filateliyi bıraktım. İş yerimi kapattıktan sonra 'Ne yapayım bunları, satayım, torunlar devam ettirmek isterse ettirsin' dedim" diye anlattı.

"TEZGÂHIMIZDA 5 LİRAYLA 5 BİN LİRA ARASINDA PARALARIMIZ VAR"

Ayrıca koleksiyonunun değerlerinden bahseden Büyükkıdan, "1800'lerin paraları var, evet 250 yıllık paralar mevcut. Şu anda tezgâhımızda 5 lirayla 5 bin lira arasında paralarımız var. Pullar da aynı şekilde 5 lirayla bin lira arasında değişiyor. Osmanlı pulları var mesela. Dediğiniz gibi onlar da 1800'lerin, 1900'lerin döneminden. Genelde üniversite öğrencilerimiz ve koleksiyoner olanlar geliyor. Bir de babalarıyla birlikte gelen gençler var. Benim 8-10 tane sürekli müşterim var. Yani yeniden yetişen bir nesil de var, biz onlara yardımcı oluyoruz. Yani 7'den 70'e müşterim var benim. Bizim dedemiz zaten çerçiciydi, yani seyyar satıcı. Dedemizin 50 yıllık bir çerçiciliği vardı. Şu anda yaptığımız işi dededen kalma olarak, yaklaşık 100 yıldır sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

