Fiyatlar artmazsa anaç hayvanlar kesilecek... Üretici memnun değil! “Çiğ süt fiyatı 18 lira olmalı”

Çiğ süt üretimi 6 yılın dibine düşerken sektördeki fiyat odaklı sıkıntılar bu yıl da devam ediyor. Ulusal Süt Konseyi (USK), 13 lira 50 kuruş olan çiğ süt tavsiye litre fiyatını 1 Mayıs itibarıyla 14 lira 65 kuruşa çıkardı.

"ÜRETİCİ ZARAR EDİYOR!"

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, artık bu fiyatın yetersiz kaldığının altını çizerek, “Üretici şu anda zarar ediyor. Konsey fiyatı da artık yetersiz kaldı. Çünkü yem fiyatlarına tekrar 25-35 zam geldi. Maliyetler arttı. Elektriğe, mazota zam geldi. Bu üreticiye külfet oluyor. Zaten zor durumda olan ve ürününü konseyin verdiği fiyata dahi satamayan üreticimiz için bu sefer konsey fiyatı bile yeterli olmuyor" şeklinde konuştu.

Keskin, çiğ süt fiyatının düşük kaldığını belirterek yüzde 23 zamla 18 lira olması talebinde bulundu.

FİRMALARIN SÜT ALMAMASINI HATIRLATTI

Geçmişte firmaların süt almamasını da anımsatan Keskin, “Firmalar süt fiyatlarını düşürmek için yapıyorlardı. Kendilerine göre bir strateji uyguladılar. Tüketim azaldı gibi söylemlerle süt fiyatlarını düşürdüler. Bazı yerlerde 2 lira düşerken konsey fiyatının uygulandığı yerlerde 1 lira aşağı çekildi. Bunlarla mücadele ettik. Bakanlık tarafından süt tozu ihracatının açılması tereyağı ithalatının kısıtlanması gibi regülasyon hayata geçirildi” dedi.

EN SON MAYIS AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Sözlerinin devamında Keskin, “Kısacası sütte toparlanmalar başladı fakat hala istediğimiz düzeyde değil. Bundan sonraki süreçte biz süt fiyatlarına zam yapılması gerektiğini düşünüyoruz. En son mayıs ayında zam gelmişti. Şimdiye kadar süte zam yapılması gerekiyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı 3 ayda bir maliyeti güncelleyeceğiz demişti. 14,65 lira geçersiz kaldı artık. Yılbaşına kadar geçiş fiyatı uygulanması lazım” dedi.

Keskin, bir fiyat geçişi olmazsa anaç hayvanlarını kesime gönderme riskinin olduğunu da belirtti.

6 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan TÜİK'in 2023 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistikleri verilerine göre Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton oldu. Veri 2017 yılından beri görülen en düşük üretim verisi olarak kaydedildi.