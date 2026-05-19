Kapat
'Fiyatların güzel olması verim kaybını telafi ediyor' Pek çok ile gidiyor

Hatay'da yıl başından bu yana etkili olan aşırı yağış, örtü altında yetiştirilen domateste hasadı olumsuz etkiledi. Hasat olgunluğuna ulaşan ve özenle yetiştirilen domatesler kilogram fiyatı 60 TL’den seradan satışa çıkıyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal ürünlerde hasatlar başladı. Antakya ilçesi Akhisar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Servet Ertaş, 2 buçuk dönümlük arazide sera altında domates hasadı yapıyor. Ocak ayında domatesleri ekip özenle yetiştiren Ertaş, Mayıs ayının gelmesiyle domates hasadına başladı. Aşırı yağışlarla artan nemden dolayı verimin düştüğü domates, seradan kilosu 60 TL’den satışa sunuluyor.

Domatesin satış fiyatından memnun olan çiftçi Ertaş, hasat ettiği domatesleri özenle paketleyerek Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş gibi kısa mesafedeki şehirlere yolladığını söyledi.

"BU SENE AŞIRI YAĞIŞLARDAN DOLAYI VERİMDE FAZLA BİR KAYIP YAŞANDI AMA FİYATLARIN GÜZEL OLMASI BU VERİM KAYBINI TELAFİ EDİYOR"

Aşırı yağışlardan dolayı serada nem oluştuğunu ve bu yüzden verimin düşük olduğunu belirten Servet Ertaş, domatesin kilogram fiyatının serada 60 TL’den alıcı bulduğunu ifade etti.

Ertaş , "Seracılık işiyle yaklaşık 20 yıldan beri uğraşıyorum. Domateslerimizi Ocak ayında ekiyoruz, hasat zamanı geldiğinde ise Mayıs ve Haziran aylarında topluyoruz. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı verimde fazla bir kayıp yaşandı ama fiyatların güzel olması bu verim kaybını telafi ediyor. Şu an domatesin kilosunu 60 TL’den satıyoruz ve fiyatlardan çok memnunuz. Fazla yağış olması yüzünden serada aşırı nem oluştu. Bu nemden dolayı domateslerimiz hastalandı ve verim düştü. Domates hastalığı konusunda epey bir mücadele ettik, bundan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Geçen sene verim daha iyiydi. Çünkü geçen sene kuraklık vardı, nem fazla yoktu ve ılık bir iklim hakimdi. Dolayısıyla geçen seneki verimimiz çok daha yüksekti. Domatesleri çok dikkatli bir şekilde topluyoruz, tek tek özenle koparıp ardından sandıklara diziyoruz. Domatesler yavaş yavaş kızarmaya başlıyor, tam kırmızı olduğu zaman da topluyoruz. Seracılık gerçekten büyük bir ilgi ve emek isteyen bir iş, çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Şehir dışından talep yoğun oluyor. Ürettiğimiz domatesler genellikle; Gaziantep, Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi illere gidiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

