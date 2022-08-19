FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Gayrimenkul sektörünü bırakıp bu işe girdi! 40 bin TL harcadı! 250 bin TL gelir...

Gayrimenkul sektörünü bırakıp bu işe girdi! 40 bin TL harcadı! 250 bin TL gelir...

19.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 25 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren İsmail Günay, bu yıl yaklaşık 40 bin TL masraf yaparak bal kabağı ektiğini, herhangi bir afet olmaması durumunda 40 ton hasat beklediğini, bunun da ekonomik olarak getirisinin yaklaşık 250 bin TL olacağını söyledi. Günay, gayrimenkul sektörünü bırakıp daha karlı olan tarıma yöneleceğini ifade etti.

Gayrimenkul sektörünü bırakıp bu işe girdi! 40 bin TL harcadı! 250 bin TL gelir...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 25 yıldır gayrı menkul sektöründe faaliyet gösteren İsmail Günay, 17 dönüm tarlaya ektiği bal kabağından yaklaşık 40 ton hasat yapacağını ve 250 bin TL gelir elde edeceğini söyledi. Günay, gayrı menkul sektörünü bırakıp daha karlı olan tarıma yöneleceğini ifade etti.

1be84f52-5f67-46e0-9427-dbba93e0f74e

Kdz. Ereğli ilçesinde 3 çocuk babası İsmail Günay (48), Soğanlıyörük Köyü’nde yaklaşık 17 dönüm tarlaya bal kabağı ve deneme amaçlı karpuz, kavun, patlıcan, biber ve domates ekti. Karadeniz bölgesinde Karpuz ve Kavun’un yetişip yetişmeyeceğini deneyerek görmek istediğini ve başarılı olduğunu belirten Günay, önümüzdeki yıllarda bu yönde çalışma yapacağını vurguladı. Bu yıl yaklaşık 40 bin TL masraf yaparak bal kabağı ektiğini, herhangi bir afet olmaması durumunda 40 ton hasat beklediğini belirten Günay, bunun da ekonomik olarak getirisinin yaklaşık 250 bin TL olacağını söyledi.

7de58b16-f77b-490e-9462-3faf309d8b42

GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İÇİN TARIMA YÖNELDİ

Gençlere örnek olmak için tarıma yöneldiğini belirten Günay “Tarlamızda bu sene deneme amaçlı kavun, karpuz yaptık, başarılı olduk. Çok azdı ama güzeldi. Patlıcan, sakız kabağı yaptık, onlarda güzel oldu. Biber çeşitlerimiz var, onlarda güzel oldu. Ana temada bal kabağı yaptık. Allak kaza bela vermezse 40 ton civarında beklentimiz var. Tamamen organik. Bir gram zirai ilaç sokmadık tarlaya. Bölgeye örnek olmak için tarıma girdik. Çok şehir gezdik. Bizim burada halk çocuğunu everebilmek için tarla satıyor. Oysa Bilecik Söğüt Çaltı’da insanlar sadece tarım yaparak lüks arabalara biniyor, çocuklarına kiloyla altın takıyor.”

43223b1d-1d7b-4dd5-8426-0aa8664424cd

GÜNAY “TARIMDA Kİ KAZANÇ ŞU ANDA HİÇBİR SEKTÖRDE YOK”

Asıl işinin gayri menkul sektörü olduğunu belirten Günay, Subaşı mevkisinde 42 dönüme bir proje hazırladığını, gerekli onayı alması durumunda tamamen tarıma yöneleceğini ifade etti. Günay konuşmasında “Asıl işim gayrı menkul sektörü. Bu arazinin yaklaşık 15 dönümü bal kabağı. 40 ton civarında hasat yapacağız gibi görünüyor. Şu anda bir hastalık yok çok şükür. Önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum. Bölge göç veriyor, araziler bomboş. Domates yaptık örnek olmak için, başarılı olduk ama insanlara örnek olmakta başarılı olamadık. Bu sene başarılı olur muyuz bilmiyorum. Ben hasat anlamında kendimi başarılı görüyorum ama eğitebilir miyiz, eğitici olabilir miyiz bilmiyorum. Sizin sayenizde insanlara örnek olabilmek için çabalıyorum. Bunun Ereğli’de bal kabağı, sakız kabağı, patlıcan, domates, biber, kavun, karpuz, salatalık ticareti, ekimi, biçimi yapılabilir. Bu işlerden de insanlar evine bakabilir inancındayım ve iddialıyım. Gördüğünüz araziler komple bomboş, en yakın çevrede 500 metrelik arazide bir tane ekin tarla yok ondan sonra pahalılık... Karşıda Danışmentli Köyü var. Buradan görüyoruz, araziler bomboş. Bu kadar verimli araziler bomboşken fiyatların artmaması mümkün değil. Köylü, yoğurdu, yumurtayı, tavuğu çarşıdan alır hale gelmiş. Halk eğitilecek, tarım personeli köy köy gezecek, insanlara tarımı, hayvancılığı, arıcılığı tek tek anlatacak. Başka çözümü yok. Eğitimle bu iş çözülür, başka türlü çözülmez. İstediği kadar hal yasası çıkarsınlar, istediği kadar toptancı yasası çıkarsınlar, temel üretimden başlar.

1be84f52-5f67-46e0-9427-dbba93e0f74e

Ben tarlaya 40 bin TL’ye kadar para harcadım şu ana kadar. Kendim traktörümle uğraşsaydım 15bin TL’ye komple biterdi. Rast giderse 250 bin TL civarında bir rekolte bekliyoruz buradan. Fiyatlar daha yüksek olursa 300 olur, 350 olur ya da 150 bin TL olur, çok önemli değil. 40 bin TL harcayıp 150 bin TL para kazanmak çok büyük para. Aydınlar çayında 42 dönüm bir yer var. Oraya dosya hazırladım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan randevu talep ettik. Alabilirsek 42 dönüm alanda profesyonel tarım yapmak istiyorum. 1 milyon TL para kazanır 42 dönüm. Gayrimenkul şu anda para kazandırmıyor zarar ediyoruz. Eğer 42 dönüm araziyi alabilirsek ben inşaat ve gayrimenkul sektöründen çekileceğim. Çünkü tarımda olan para hiçbir sektörde yok. Devletin mazot, gübre, tohum desteği, her türlü desteklemesi var. Proje yaparsan avlulama, sulama, ekipman desteği var. Oysaki gayrimenkul sektöründe kazancımızın %50’sini devlete veriyoruz. Tarımda olan kazanç vergisiz kazanç, hiçbir sektörde yok. Bütün gençlerin tarıma yönelmesini tavsiye ediyorum. İnternette oyun oynamak yerine tarımsal konuları araştırmalarını tavsiye ederim.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'dan Hong Kong'a gönderiliyor! Tam verime geçilmemesine rağmen 10 milyon TL kazandırdı Bursa'dan Hong Kong'a gönderiliyor! Tam verime geçilmemesine rağmen 10 milyon TL kazandırdı
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…
Yatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandıYatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak tarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Özgür Demirtaş'tan 'faiz' isyanı: "Şimdi daha günahkarız"

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...

Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.