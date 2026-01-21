FİNANS

Gaziosmanpaşa'da açılan dönercinin batış hikayesi! "40 gün açık kalabildik"

Cansu Akalp

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde dönerci dükkânı açan bir girişimci, işletmesini yalnızca 40 gün ayakta tutabildi. Açılış süreci, Türkiye genelinde gündeme gelen tavuk kaynaklı zehirlenme vakalarının peş peşe yaşandığı döneme denk gelince işletme beklenen ilgiyi göremedi. İşletme sahibi Yılmaz, yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tavuk döner restoranı açan genç girişimci Ömer Faruk Yılmaz'ın hayalleri, ülke gündemindeki gıda zehirlenmesi vakalarının gölgesinde kaldı.

Dükkanını tuttuğu ilk günden itibaren tüm süreci sosyal medyada paylaşan Yılmaz, tavuk kaynaklı zehirlenme haberlerinin yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi sebebiyle iş yerini açılıştan sadece 40 gün sonra kapatmak zorunda kaldı.

Gaziosmanpaşa da açılan dönercinin batış hikayesi! "40 gün açık kalabildik" 1

31 Ekim 2025 tarihinde yaptığı ilk paylaşımla dükkanını tuttuğunu duyuran Yılmaz, tadilat sürecini takipçileriyle paylaştı. Videolarda dükkanın kiralama aşamasından, mutfak kurulumuna kadar her detay yer aldı.

Gaziosmanpaşa da açılan dönercinin batış hikayesi! "40 gün açık kalabildik" 2

BÜYÜK UMUTLARLA AÇMIŞTI!

20 Kasım 2025 tarihinde restoranın açılışı gerçekleştirildi. Ancak Yılmaz'ın bu girişimi, kendisi için oldukça talihsiz bir zamana denk geldi. Ülke genelinde artış gösteren gıda zehirlenmesi vakaları, vatandaşları tedirgin etti. Özellikle tavuk ürünleri, çiğ köfte ve lahmacun gibi gıdalardan kaynaklı ölüm ve zehirlenme vakalarının sıkça yaşanması, tüketicilerin dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını doğrudan etkiledi.

40 GÜN SONRA KAPATTI! "DAHA FAZLA DAYANAMADIK

Açılışın üzerinden geçen yaklaşık 40 günün ardından beklenen müşteri ilgisi oluşmayınca, Ömer Faruk Yılmaz dükkanı kapatma kararı aldı.

"Batıyoruz" başlıklı son videosunda süreci değerlendiren Yılmaz, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Dükkanı tuttuğumda bu haberler yoktu. Tam açtığım gün ve takip eden bir ay boyunca ardı arkası kesilmeyen zehirlenme olayları yaşandı. İnsanlar tavuktan, çiğ köfteden korkar oldu. Biz burada en kaliteli yağı, en kaliteli pirinci ve tavuğu kullanarak, üretim sürecini bizzat yöneterek insanlara hizmet sunduk. Korkmayıp deneyenler takdir etti ancak dükkanın kirası ve giderleri karşısında maalesef daha fazla dayanamadık.

