FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi 'Çevre illerden bile göç var'

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan ön soğutmalı depoda saklanan çilek, iç piyasanın yanı sıra 50 ülkeye gönderiliyor. İki mahallede yaklaşık bin dönüm alandan yıllık ortalama 5 bin tonun üzerinde ürün alındığı belirtilirken üretim sayesinde bölgenin gelir seviyesinin yükseldiği, işsizlik nedeniyle farklı illere göç eden çok sayıda ailenin de dönüş yaptığı kaydedildi. Yetkililer, sürekli göç veren mahallelerinin çilek üretimi sonrası çevre illerden bile göç aldığını anlattı.

Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi 'Çevre illerden bile göç var'

Devlet desteğiyle kurulan soğuk hava deposunda saklanan çilekler 50 ülkeye gönderiliyor! İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yaklaşık 20 yıl önce kırsal bölgelerde başlatılan bilgilendirme faaliyetleri sonrası çilekle tanışan Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinde yaklaşık bin dönüm alandan yıllık ortalama 5 bin tonun üzerinde ürün alınıyor.

Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi Çevre illerden bile göç var 1

Üretim sayesinde bölgenin gelir seviyesi yükselirken, işsizlik nedeniyle farklı illere göç eden çok sayıda aile de doğdukları topraklara dönüş yaptı.

Yaşam standartlarının yükseldiği mahallelerde, üretimi özendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda hibe desteği büyük rol oynuyor.

Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi Çevre illerden bile göç var 2

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü desteğiyle "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma" projesi kapsamında oluşturulan ön soğutmalı çilek soğuk hava deposuyla da ürünler, soğuk zincirle birçok ülkeye gidebilecek.

Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi Çevre illerden bile göç var 3

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, AA muhabirine, devlet desteğiyle başlayan üretimin her yıl artarak devam ettiğini, bu süreçte çiftçileri bir an olsun yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi Çevre illerden bile göç var 4

Son olarak Türkoğlu ilçesinde çilek üreticilerini doğrudan destekleyecek önemli bir yatırımı daha hayata geçirdiklerini anlatan Bilir, söz konusu projenin bütçesinin 2 milyon 340 bin lira olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşık bin dekar alanda çilek üretiminin yapıldığı Türkoğlu ilçesinde, çilek üretimi, özellikle Muratçakıroğlu ve Kaledibi mahallelerinde halkın temel geçim kaynağı durumundadır. Bölgede yaklaşık 100 aile geçimini çilek üretiminden sağlamaktadır. Proje kapsamında kurulan 100 ton kapasiteli, ön soğutmalı soğuk hava deposu, çileklerin bozulmadan daha uzun süre muhafaza ederek ürünün kalitesini koruyacak ve üreticilere pazarlama sürecinde büyük avantaj sağlayacaktır. Soğuk hava deposunun hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki çilek üreticileri önemli bir lojistik desteğe kavuşmuştur.

Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi Çevre illerden bile göç var 5

Bu destek sayesinde çilek üreticilerimiz ürünlerinin pazarlanmasında daha avantajlı duruma gelmiş olup, üretimin bol olduğu zamanlarda piyasaya uygun miktarda ürün sunmak suretiyle ürünlerini daha yüksek fiyata satabilme imkanına kavuşmuşlardır. Bu gibi projelerle bölgelerarası kalkınmışlık farkını en aza indirmek amaçlanmakta olup, üreticimizin emeğini koruyan ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her projeye desteğimiz sürecektir."

Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi Çevre illerden bile göç var 6

"SOĞUK HAVA DEPOSU ÜRETİCİNİN ADETA BİR SİLAHI GİBİ OLDU"

Türkoğlu Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan da bölgede iki kırsal mahallede yaklaşık bin dönüm alanda çilek ürettiklerini ve soğuk hava deposuna ciddi anlamda ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi Çevre illerden bile göç var 7

Sürekli göç veren mahallelerinin çilek üretimi sonrası çevre illerden bile göç aldığını anlatan Kaplan, "Soğuk hava deposu üreticinin adeta bir silahı gibi oldu. Tüccara değerinde satmaya başladık. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Biz sürekli dışarı çilek gönderirken gönderemez hale gelmiştik. Soğuk hava deposu eksikliği vardı. Almanya, İngiltere, Fransa'ya ihraç yaparken edemez duruma düşmüştük. Soğuk hava deposu sayesinde inşallah birçok ülkeye ihracatımız tekrardan geri başlayacaktır. Başta Rusya, Amerika olmak üzere 50 ülkeye ihracatımız var." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11 ülkeden talep geldi! Bakan Uraloğlu açıkladı 'Sektör büyüyor'11 ülkeden talep geldi! Bakan Uraloğlu açıkladı 'Sektör büyüyor'
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Anahtar Kelimeler:
çilek Kahramanmaraş gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk ısrarla istiyordu! G.Saray'da bir uçak daha iniyor... İşte imza tarihi

Okan Buruk ısrarla istiyordu! G.Saray'da bir uçak daha iniyor... İşte imza tarihi

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

'Dünyanın en zor işi' Günlük 1500 TL

'Dünyanın en zor işi' Günlük 1500 TL

Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!

Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.