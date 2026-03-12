FİNANS

Gezmeyi çok sevdiği için o mesleği seçti: Müşteriler içeri girince şaşırıyor

Kayseri'de 2 yıldır taksi şoförlüğü yapan Gizem Kekeç "Gezmeyi çok seviyordum, merakım da vardı. İnsanlarla iletişimim güçlü olduğu ve araba kullanmayı da sevdiğimden dolayı bu mesleği seçtim" dedi. Kekeç "Dışarıdan aracım erkek aracı gibi duruyor. Koyu cam filmleri var. Ama kapımı açıp içeriye girdiğiniz zaman ön tarafın koltukları pembe, arka koltukları siyah renkte. Arka tarafı erkeklere, ön tarafı kadınlara ayarlamışım gibi duruyor Müşteriler arabamı gördükleri zaman çok şaşırıyorlar" dedi.

Kayseri'de yaşayan, 1 çocuk annesi 26 yaşındaki Gizem Kekeç, çalıştığı muhasebe işinden ayrıldıktan sonra, gezmeyi ve araba kullanmayı sevmesi nedeniyle, ilgi duyduğu taksicilik mesleğini yapmaya karar verdi. Kekeç, 2 yıl önce direksiyon başına geçip, taksi şoförlüğü yapmaya başladı. Kadınlara mesleği de öneren Kekeç, kentin sayılı kadın taksicilerinden biri oldu.

Gizem Kekeç, Kayseri'de yaklaşık 20 kadın taksici olduğuna değinerek, “Taksiciliğe başlamadan önce muhasebe işinde çalışıyordum. İşi bıraktıktan sonra, gezmeyi çok seviyordum ve merakım da vardı. Ayrıca insanlarla iletişimimin güçlü olması ve araba sürmeyi de sevdiğimden dolayı bu mesleği seçtim. En çok da kendi ayaklarımın üzerinde durmak, direksiyon başında olmak beni çok mutlu ediyor. Kadınların önünü daha çok açmak için bu işi seçtim. Kadın müşterilerim beni gördükleri zaman çok mutlu oluyor. Ben de onları gördüğümde çok mutlu oluyorum. Kadınların daha çok rahat etmesi için Kayseri’ye 1 tane daha kadın taksici lazımdı, onu da yaptım. 2 yıldır taksicilik yapıyorum” diye konuştu.

"HEM ARACIMI HEM DE KENDİMİ SÜSLERİM"

Kekeç, mesleğine dair açıklamasında, “Bu işi yaparken hiçbir konuda zorlanmıyorum. Bir kadın eğer trafikte araç kullanabiliyorsa bu işi her türlü kolaylıkla yapabilir. Önemli olan iletişim kurmak. İletişim kurmayı seviyorlarsa, direksiyonun başında da kendine güveniyorsa gayet rahatlıkla bu mesleği yapabilirler. Ben bu işi yaparken hiçbir konuda zorluk yaşamadım. Direksiyon başında olmak beni çok mutlu ediyor. Kadınlar istedikten sonra da bu hayatta her şeyi başarabilir. Ben bu işe elimin hamuruyla da, süslü oluşumla da girerim. Hem aracımı hem de kendimi süslerim. Erkek işi diyorlar ama erkek işi diye de bir şey yok. Kadınlar her yerde olmalı ve her işi de başarmalı. O yüzden ben kendimle ve güçlü olan bütün kadınlarla da gurur duyuyorum” dedi.

"MÜŞTERİLER ARABAMI GÖRDÜKLERİ ZAMAN ÇOK ŞAŞIRIYORLAR"

Müşterilerinin taksiye bindiklerinde inmek istemediğini söyleyen Kekeç, “Bu işe başladığım zaman müşterilerin ilk tepkileri 'kadın taksici mi' şeklinde oldu. Ama sonrasında da çok sevindiler. Dışarıdan benim aracım erkek aracı gibi duruyor. Koyu cam filmleri var. Ama kapımı açıp içeriye girdiğiniz zaman ön tarafın koltukları pembe, arka koltukları ise siyah renkte. Arka tarafı erkeklere, ön tarafı kadınlara ayarlamışım gibi duruyor. Müşteriler arabamı gördükleri zaman çok şaşırıyorlar. 'Türkiye’nin çoğu yerinde hiç böyle bir taksiye denk gelmedik' diyorlar. 'Farklı, iç açıcı, çok da ferahlatıcı olmuş' diyorlar. Hem erkek hem de kadın müşterilerim böyle söylüyor. Böyle yorumlar aldığım için çok mutlu oluyorum. 'Kendi aracımız olsa bu kadar temiz, aksesuarlı ve süslü olmazdı' diyorlar. Taksiye bindikleri zaman da inmek istemiyorlar” diye konuştu.

"KADINLARA TAKSİCİLİĞİ RAHATLIKLA ÖNERİRİM"

Kadınların istediğini başarabileceğini vurgulayan Kekeç, “Taksiciliğe başlamadan önce uzun yol şoförlüğü gibi bir hayalim vardı. Ama kızım daha ağır bastığı için kızımı özlerim diye uzun yol şoförü olmadım. İyi ki taksiyi seçmişim. En azından insanlarla bire bir iletişim kuruyorum. Uzun yol şoförlüğü gibi bir hedefim yok artık. Kadınlara taksiciliği rahatlıkla öneririm. Hem rahatça istedikleri kıyafeti giyebilirler. Araçlarında tertemiz bir şekilde oturabilirler. Kafalarına göre çalışabilirler. Emir altında çalışmaktansa tabii ki de bu işi yapmalarını öneririm. Bence kadınlar istedikten sonra her şeyi başarır. Kadınların yapacağım deyip yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece azmetsinler. Azmettikten sonra insanoğlu her işi yapar” dedi.

Taksiciliğin dezavantajını görmediğini söyleyen Kekeç, şöyle konuştu:

“Arabamla ilgilenmek beni mutlu ediyor. Hiçbir şekilde yormuyor. Bakımlarını da ben yapıyorum. Aracımı yeri geliyor yıkamaya götürmüyorum, kendim yıkıyorum. Bir kadın olarak kendi işimin patronuyum. Kadınlara buradan sesleniyorum; ‘Her zaman hayallerinizin peşinden koşun ve kendi işinizi yapın.’ Kendi işiniz olduğu zaman her yönden özgür oluyorsunuz. Bu işin avantajı emir altında çalışmamak, kendi işini yapmak. Ben ayrıca bir dezavantajını görmedim. Her işin bir zorluğu vardır. Bizim işimizin de tabii ki zorluğu var. Taksici olmak benim hedefimdi. Çok şükür hedefimi yapıyorum. İnşallah bu işte daha çok ilerlemek nasip olur. Bu hayatta ne olmak ve ne yapmak istiyorsanız onun arkasında durun ve ilerleyin.” (DHA)

Kaynak: DHA

