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Giderek yaygınlaştı ama... '100 TL tasarruf için binlerce lira zarar'

Eskişehir'de oto yıkama işiyle uğraşan Fahri Toğrul, araç sahipleri arabalarını kendileri yıkarken kireç, kaplama ve boya kalkması sorunlarından dolayı binlerce lira zarara yol açtığını belirtti.

Giderek yaygınlaştı ama... '100 TL tasarruf için binlerce lira zarar'

Eskişehir'de bireysel araç yıkama noktalarının yaygınlaşması, profesyonel yıkama işletmelerinin işlerini zorlaştırıyor. Self yıkamalarda 4-5 jetonla profesyonel yıkama fiyatına yakın bir maliyet oluştuğunu belirten işletme sahibi Fahri Toğrul ayrıca "Vatandaşlar kendi araçlarını yıkarken kireç kalıntıları ve PPF kaplamalarda hasar meydana gelebiliyor, arabalarının sağlığı için bu işi profesyonellere bırakılmalı" dedi.

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"ÖZEL YIKAMANIN FİYATI HARCADIKLARI JETON ÜCRETİ İLE NEREDEYSE AYNI"

Bireysel araç yıkama noktalarına başvuran vatandaşların oluşan kireç gibi sorunlardan dolayı kendilerine geldiğini belirten işletmeci Fahri Toğrul, "Self yıkamalar son zamanlarda işimizi zorlaştırmaya başladı açıkçası. Onlar bir nebze işimizi sekteye uğratıyor, ama bizim işimiz özel yıkama olduğu için daha özenli bir yıkama sunuyoruz. İnsanlar self yıkamaya gittiğinde sadece su tutup geçiyor. Bu da jetonlu tabii. Orada 4-5 jeton harcamadan aşağı çıkamıyorsun. Neredeyse bizim verdiğimiz hizmetle aynı paraya geliyor diyebilirim. İnsanlar kolay yoldan arabalara su tutup bırakıyor. Bu ne yapıyor? Arabaların üstünde kireç kalmasına sebep oluyor. O kireçler çıkmayınca da bize geliyorlar. Bazen ekstra uygulama yapmamız gerekebiliyor" ifadelerini kullandı.

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"VATANDAŞLAR 50-100 LİRA TASARRUF ETMEK İÇİN BİNLERCE LİRA ZARAR EDİYOR"

Ayrıca Toğrul, vatandaşların kullandıkları yıkama makinalarının gücünden dolayı araç kaplarının zarar gördüğünü ve tekrardan kaplama yaptırmak zorunda kaldıklarını şu kelimeler ile anlattı:

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"Su tutup bırakmamalarını önemle rica ediyoruz. Şu anda iyi arabaların hepsi yeni, biliyorsunuz. Çoğu arabada kaplama oluyor, PPF kaplama dediğimiz. Bu hassas bir malzeme. Yakın tuttuğun zaman zarar veriyor, hatta kaldırabiliyor. Bizim makinelerimiz güçlü makineler. Boyaya yakın tuttuğun zaman, en ufak bir çizik ya da boya çatlaması varsa, makinenin gücü onu direkt kaldırabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. İşi profesyonellere bırakmak gerektiğini söylüyorum. 50-100 lira tasarruf etmek için milyonluk arabalara biniyorlar, ama bu işte zarar ediyorlar. Bize gelip kirecini söktürüyor, boyasını kaldırıyor, zarar veriyor. Binlerce lira verip PPF kaplama yaptırıyorlar" (İHA)

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AW458031_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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