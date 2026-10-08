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Gören kavga var sanıyor 'Her hafta milyonlarca lira para giriyor'

Düzce'nin coğrafi işaretli ürünlerinden Düzce Kuzu Kestanesi'nin satışa sunulduğu kestane pazarında kıyasıya pazarlık yapılıyor. Sert geçen pazarlıkları dışarıdan gören adeta kavga var sanıyor. Kestane ticareti yapan İsmet Kaya "Buraya her hafta milyonlarca lira para giriyor. Herkes alıp kendi memleketinde bunu satıyor" dedi.

Gören kavga var sanıyor 'Her hafta milyonlarca lira para giriyor'

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde kurulan kestane pazarında hareketlenme başladı. Köylerden ve ormanlardan toplanan kuzu kestanelerin çoğalması ile özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden gelen tüccarlar Düzce kestanesi almak için Düzce Kestane pazarına gelmeye başladı.

Gören kavga var sanıyor Her hafta milyonlarca lira para giriyor 1

DIŞARIDAN BAKAN KAVGA VAR SANIYOR

Kestanenin lezzetinin ve aromasının diğer kestanelere göre keskin olması nedeniyle tercih edilen Düzce kuzu kestanesinin alınması için de kıyasıya pazarlıklar yapılıyor.

Gören kavga var sanıyor Her hafta milyonlarca lira para giriyor 2

Alıcılar ile satıcılar kendi belirledikleri fiyatlara ulaşmak ya da ortasını bulmak için kavga edercesine pazarlık yapıyorlar. Pazarlıklar sert geçerken dışarıdan bakanlar kavga var sanıyor.

Gören kavga var sanıyor Her hafta milyonlarca lira para giriyor 3

"BURADA USUL, ADET BÖYLEDİR! HEM EĞLENİYORUZ, HEM PAZARLIĞI YAPIYORUZ"

Kestane ticareti yapan İsmet Kaya "Arkadaşlarla pazarlık yaptık. Burada usul, adet böyledir. Bu pazara Türkiye'nin her tarafından kestane almak için geliyorlar. Buraya gelen kestane lezzetli, ince kabuklu. Dışarıdan, Bursa, Aydın'dan aldığımız kestane yarım saatte pişiyorsa, bu kestane 10 dakikada pişiyor. İnce kabuklu olması ve zarının anında kalkması en büyük özelliklerinden. Hem eğleniyoruz, hem pazarlığı yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Burası bizim için ekmek teknesi. Burada güzel paralar kazanıyoruz. Allah bin bereket versin. Düzce'ye büyük faydası var. Buraya her hafta milyonlarca lira para giriyor. Türkiye'nin her yerinden insanlar geldiği için canlı parayı buraya bırakıyorlar. Herkes alıp kendi memleketinde bunu satıyor" dedi.

Gören kavga var sanıyor Her hafta milyonlarca lira para giriyor 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kestane Düzce para
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