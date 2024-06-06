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Gören şaşırıp bir daha bakıyor! Arkadaşı Tayland'dan getirdi... Orayı kiralayıp harekete geçti 'Bu illerde çok iyi tutacak'

06.06.2024 10:20
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Adana’da bir doktorun hobi olarak evinin bahçesinde yetiştirdiği fil sarımsağı görenleri hayrete düşürüyor. Arkadaşının Tayland'dan getirdiği 1 diş sarımsağı çoğalttığını söyleyen doktor "Bu sene 1 dönüm tarla kiralayıp ekim yaptım. Artık elimdeki tohum miktarı rahatlıkla bir tarlayı ekebilecek hale geldi" dedi. Bu sarımsağın Türk tarımına kazandırılmasını isteyen doktor "Organik bir ürün. Adana toprağını çok sevdi. Adana iklimine yakın illerde bu ürün kesinlikle çok iyi tutacaktır" dedi.

Gören şaşırıp bir daha bakıyor! Arkadaşı Tayland'dan getirdi... Orayı kiralayıp harekete geçti 'Bu illerde çok iyi tutacak'

Adana’da aile hekimi doktor Ali Tuna’ya (58), 2018 yılında arkadaşı öğretmen İdris Temiz (33) Tayland’dan getirdiği 1 diş fil sarımsağını (Elephant Garlic) ekmesi için verdi. Merkez Çukurova ilçesindeki evinin bahçesine sarımsağı eken Tuna, normallere göre 3-4 kat büyük bir sarımsak elde etti. Bunun üzerine elde ettiği sarımsağı tekrardan eken Tuna sarımsağı çoğaltarak yetiştirmeye devam etti.

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GÖREN ŞAŞIRIP YİNE BAKIYOR

Sarımsağın büyüklüğü nedeniyle gören bir daha dönüp bakıyor. 6 yıldır ektiği sarımsaktan yüzlerce tohum elde eden Tuna, bu sene 1 dönüm tarla kiraladı ve orada ekim yaptı. Yüzlerce kilogram sarımsak hasat eden Ali Tuna, bu sene de o sarımsakları yine ekip tohumlarını çoğaltacak.

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TÜRK TARIMINA KAZANDIRMAK İSTİYOR

Fil sarımsağının Çukurova’ya uyum sağladığını belirten Ali Tuna, su istemeyen sarımsak cinsinin Türk tarımına kazandırılmasını istiyor.

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"1 DİŞ OLARAK ALDIĞIM SARIMSAĞI BU HALE GETİRDİM"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ali Tuna, "Küçüklüğümden bu yana tarıma ilgim var. Araştırma ve geliştirmeyi çok seviyorum. Bu fil sarımsağını 2018 yılında Tayland’dan gelen bir arkadaşım hediye olarak verdi. Ben de bu sarımsağı çoğalttım ve çok büyüdüğünü fark ettim. Bu sarımsağı Türk tarımına kazandırmak istedim. 1 diş olarak aldığım sarımsağı bu hale getirdim. Ancak bu sene 1 dönüm tarla kiralayıp ekim yaptım. Artık elimdeki tohum miktarı rahatlıkla bir tarlayı ekebilecek hale geldi" ifadelerini kullandı.

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"ORGANİK BİR ÜRÜN"

Sarımsağı Türk tarımına kazandırmak için yetkililere ulaşmayı hedefleyen Tuna, "Bu sarımsağın büyüklüğü nedeniyle sanayide kullanılması daha uygun olacaktır. Kabuğu çok kolay soyulabiliyor. Bu sarımsakta mantar hastalığı olmuyor ve yetiştirirken hiç tarım ilacı kullanılmıyor. Organik bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Adana toprağını çok sevdi. Adana iklimine yakın illerde bu ürün kesinlikle çok iyi tutacaktır” diye konuştu.

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Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla kıyaslama yapan Tuna, yerli sarımsağın keskinliğinin daha iyi olduğunu söyledi. (İHA)

7386a1ae-2cf9-4969-93f6-4f3107ffb251Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sarımsak Adana
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