FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Gram altınla yarışıyor! Herkes akın ediyor, yoğun talep fiyatı artırıyor

İçerik devam ediyor

Türkiye’nin doğusundaki Kars bu kez karla veya ayazla değil, sofraların gözdesi "kaz" ile gündemde. Kentte özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kazlar, şimdi altınla yarışıyor. Lokantada kente gelen yerli ve yabancı misafirlere sunulan kazın porsiyonu 750 TL. Fiyat bazı işletmelerde bin TL'ye kadar çıkıyor. Yaklaşık 6 porsiyon çıkan bir kazın bedeli 4500 TL, gram altın ise 4 bin TL. Ziyaretçiler, bu lezzeti tatmak için Kars’a akın ederken yoğun talep fiyatların artmasına neden oluyor.

Kars’ın Akyaka ilçesinde köy evlerinde kuluçkadan çıkan ve bir süre evlerde bakıldıktan sonra dışarı çıkarılan kaz bilikleri (yavruları), sahipleri tarafından "Benin kazım altın" denilerek gram altınla eşdeğer tutuluyor.
Özellikle Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde yetiştirilen Kars kazlarının bilikleri meralarda yerlerini aldı. Köylü kadınların gözü gibi baktığı bilikler, büyüyüp kaz olduktan sonra aile bütçelerine de önemli katkı sağlıyor. Köylü kadınlar evlerinin bahçelerinde ve meralarda otlamaya çıkardıkları bilikleri çocukları gibi koruyarak ve besleyerek büyütüyor.

AW457965_01

"ALTIN MI KAZ MI?"

Karslılar bu durumu hem tebessümle hem de hafif bir serzenişle karşılıyor. Akyaka’da kendi imkanlarıyla kaz yetiştiriciliği yapan Necmiye Biçer, "Benim kazlarım altındır, kendimle yatırıyorum, kendimle kalkıyorlar, çocuk gibi bakıyorum, çocuk gibi besliyorum" dedi.

AW457965_03

"BİR KAZDAN 6 PORSİYON ÇIKIYOR"

Yöresel işletmeler ve lokantalarda kente gelen yerli ve yabancı misafirlere sunulan kazın porsiyonu 750 TL. Bu fiyat bazı işletmelerde ise bin liraya kadar çıkıyor. Yaklaşık 6 porsiyon çıkan bir kazın bedeli 4 bin 500 lira, gram altın ise 4 bin liradan satılıyor. Bu da 1 kazın, artık ziynet eşyası kadar değerli olduğunu ortaya çıkarıyor.

AW457965_04

"LEZZETİNDEN VAZGEÇİLMİYOR"

Fiyatlar artsa da Kars halkı kazdan vazgeçmiyor. Özellikle geleneksel tandırda pişirilen kaz, bulgur pilavı ve ayran aşı çorbasıyla birlikte hala sofralarının baş tacı.

AW457965_05

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, sırf bu eşsiz lezzeti tatmak için Kars’a akın ediyor. Yoğun talep ise fiyatların artmasına neden oluyor. (İHA)

AW457965_02Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk kez hayata geçirildi! Sabit hızda seyreden araçlarda duyulacakİlk kez hayata geçirildi! Sabit hızda seyreden araçlarda duyulacak
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
gram altın Kars kaz fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Gram altınla yarışıyor! Herkes akın ediyor, yoğun talep fiyatı artırıyor

Gram altınla yarışıyor! Herkes akın ediyor, yoğun talep fiyatı artırıyor

Bu yöntemle günlük 1500 TL kazanıyorlar!

Bu yöntemle günlük 1500 TL kazanıyorlar!

Emekliler kritik güne odaklandı! Uzman isim tarih verdi

Emekliler kritik güne odaklandı! Uzman isim tarih verdi

Bir ay boyunca almak için uğraştığımız maaşımızın çoğu oraya gidiyor! Geriye kalan da yok denecek az

Bir ay boyunca almak için uğraştığımız maaşımızın çoğu oraya gidiyor! Geriye kalan da yok denecek az

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.