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Gramı 500 TL olan arı zehri Adıyaman’da üretilmeye başlandı

26.05.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan ve 1 gramı 500 TL’nin üzerinde olan arı zehri Adıyamanlı arıcılar tarafından üretilmeye başlandı.

Gramı 500 TL olan arı zehri Adıyaman’da üretilmeye başlandı

Apiterafi ve alternatif tıp dallarında önemli bir yere sahip olan arı zehri, Türkiye’de pilot olarak uygulamaya konulan 26 il arasındaki Adıyaman’da üretilmeye başlandı. 2020 yılı sonunda GAP Kalkınma İdaresine Başkanlığına Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü tarafından sunulan Sağlık İçin Arı Zehri isimli proje kabul edildi.

5 YIL BOYUNCA MUHAFAZA EDİLEBİLİYOR

Proje kapsamında 20 arı üreticisinin her birine 16 adet arılı kovan, 10’lu arı zehri toplama aparatı, oto buzdolabı ve zehir muhafaza şişelerinden dağıtıldı.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Başkanı Atilla Öztokmak ve arı üreticilerinin katılımı ile arı zehri üretim eğitimi verildi.
Eğitimin ardından ilk arı zehri üretimi gerçekleştirildi. Kovanlara bırakılan elektrikli camı gelen ve sokmak isteyen arılar zehirlerine bu camın üzerine bırakıyor. Yarım saatlik beklemenin sonunda bu cam aparatlar kovandan alınarak üzerindeki arı zehirleri şişeleniyor. Haftada bir defa yapılan bu işlemden elde edilen arı zehirleri oto buzdolabında eksi 18 derece 5 yıl boyunca muhafaza edilebildiği öğrenildi.

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Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Arıcılık Bölüm Başkanı Atilla Öztokmak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk defa Adıyaman’da arı zehri üretimi başladığını belirterek, “Apiterapi dediğimiz yani arı ürünleriyle insanlar tedavi ediliyor. Arı ürünleriyle tedavi içerisinde bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve arı zehri bulunuyor. Ülkemizde de GETAP yani geleneksel ve tamamlayıcı alternatif tıp kapsamında arı zehri tedavisi kabul edildi ve uygulamaya geçildi.

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Ülkemizde pilot olarak belirlenen 26 il içerisinde yer alan Adıyaman yer alıyor. Bu projemizle arı zehri üretimi yaparak, bu elde ettiğimiz arı zehrini gerek apiterapide kullanılmak amacıyla, gerekse de ilaç ve kozmetik sanayine ham madde üretmiş olacağız. Burada 20 kişilik model bir grup ile üretime başladık. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk defa Adıyaman’da arı zehri üretimi bu proje ile yapılmış olacak. Bu projenin model olacağını ve sonrasında da Güneydoğu’daki bütün illerde arı zehrinin üretilmesini hedefliyoruz” dedi.

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Arı Üreticisi Zeynel Kizir ise bundan, bal üretiminin yanında arı zehri üreteceklerini belirterek, “Bundan sonra arı zehri üreteceğiz. Muaffak olursak inşallah, arı zehri, arı sütü, arı ekmeği, polen, propolis, bunlara da geçeceğiz. Yetkililer bize çok büyük destek veriyor. İnşallah bizde onların emeğini boşa çıkartmayız” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Adıyaman
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