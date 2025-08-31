FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor

Türkiye'nin üzüm üretim merkezi Manisa'da hasat ve kurutma işlemine devam eden çiftçiler, geceleri de hırsızlığa karşı sergilerde nöbet tutuyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üretici Burcu Sever Özgenç hasat ve kurutma mesaisinin 24 saatlik bir döngüyle sürdüğünü söyleyip "Kardeşlerimle beraber aileme üzümün her aşamasında destek oluyoruz. Farklı işlerde çalışsak da hasat zamanı işler yoğun olduğu için ailemize yardımcı oluyoruz. Sırayla nöbet tutuyoruz geceleri" dedi.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor

İzmir'in Menemen ilçesinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan Gediz Havzası'nda asırlardır yetiştirilen çekirdeksiz üzümler, hasat döneminde yoğun bir emek sürecinden geçiyor.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 1

Gün doğumuyla başlayan mesai, bağlardan kesilen üzümlerin traktörlerle sergi alanlarına taşınmasıyla devam ediyor.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 2

Üzümler burada daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkandıktan sonra sergilere seriliyor.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 3

Yaklaşık 10 gün boyunca güneşte bekletilen üzümler, yeşilden kahverengine dönüşerek kuru üzüm haline geliyor.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 4

Ancak çiftçilerin mesaisi bununla da bitmiyor. Akşam kuruyan üzümleri sergilerden toplayan üreticiler, ürünlerini hırsızlığa ve yabani hayvanlara karşı korumak için gecelerini bağ ve sergilerde geçiriyor.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 5

GÜNDÜZ HASAT VE SERGİ, GECE İSE NÖBET MESAİSİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üretici Burcu Sever Özgenç, AA muhabirine, yıl boyunca özenle bakımını yaptıkları bağlarda hasat ve kurutma mesaisinin 24 saatlik bir döngüyle sürdüğünü söyledi.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 6

Bu süreci babası ve kız kardeşleriyle birlikte yürüttüklerini anlatan Özgenç, gece nöbetlerini de dönüşümlü tuttuklarını dile getirdi.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 7

Hasadın sabah çok erken başladığını belirten Özgenç, "05.30 gibi işçileri alıyoruz. 6 gibi tarlaya girmiş oluyoruz. Önce kahvaltı yapıyorlar. Sonra üzüm kesmeye başlıyoruz. Üzüm kesme işleminden sonra kestiğimiz üzümleri traktörlere yükleyip sergi alanına getiriyoruz. Burada özel bir suya batırarak, bandırma suyu dediğimiz onları sergi bezlerinin üzerine seriyoruz." dedi.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 8

Özgenç, sergideki üzümlerin yaklaşık 10 günde kuruduğunu anlatarak, "Kuruduktan sonra onları toplamaya geçiyoruz. Bir yandan bağdan üzüm hasat edip, diğer yandan kuruyan üzümleri topluyoruz." diye konuştu.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 9

"BÜTÜN YIL EMEK VERDİĞİMİZ ÜRÜNÜN ÇALINMASINI İSTEMEDİĞİMİZ İÇİN GECE NÖBET TUTUYORUZ"

Üzüm kurutma sürecinde çalışmanın gece de sürdüğünü vurgulayan Özgenç, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimle beraber aileme üzümün her aşamasında destek oluyoruz. Farklı işlerde çalışsak da hasat zamanı işler yoğun olduğu için ailemize yardımcı oluyoruz. Sırayla nöbet tutuyoruz geceleri. Nöbet tutmamızın sebebi bu dönemde hırsızlık çok yaygın. Bütün yıl emek verdiğimiz ürünün çalınmasını istemediğimiz için gece nöbet tutuyoruz. Yabani hayvanlara karşı da yanımızda her zaman tüfek bulunduruyoruz. Hem gündüz çalışıyor hem gece uyanık kalıyoruz ama üzümümüzü korumak için buna mecburuz."

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 10

Üretici Halil İbrahim Gümüş de hasat döneminin gece gündüz süren yoğun bir emekle geçtiğini söyledi.

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor 11

Gündüz bağlarda üzüm kesip kurutmak için serdiklerini belirten Gümüş, "2 oğlum bana destek oluyor. Gündüz bağda, gece sergideyiz. Uykusuz kalıyoruz ama emeğimizin karşılığını alınca yorgunluğumuzu unutuyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 yıl önce ilk kez denenmişti! Bugün 300 dönümde üretiliyor30 yıl önce ilk kez denenmişti! Bugün 300 dönümde üretiliyor
'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

Anahtar Kelimeler:
üzüm hasat nöbet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pınar Altuğ bikiniyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı

Pınar Altuğ bikiniyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100'e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir'den bir bir otobüs kalkıyor

Akın akın geliyorlar! Yüzde 100'e çıktı... İstanbul, Ankara, İzmir'den bir bir otobüs kalkıyor

'İnternette görüyorduk, herkese tavsiye ederim' Eşi emekli olunca memlekette kurdu

'İnternette görüyorduk, herkese tavsiye ederim' Eşi emekli olunca memlekette kurdu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.