'Güzel paralar kazandırabilir' Gençlere o mesleği tavsiye etti! 'Yapay zeka bitiremez'

Yapay zekanın giderek yaygınlaşıp farklı alanlarda kullanılması, yapay zekanın bazı meslekleri bitirip bitiremeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Bir süredir tartışılan konuya Eskişehir'de esnaflık yapan bir berber de dahil oldu. Teknolojinin berberliği bitiremeyeceğini savunan Ayhan Deliorman yapay zekadan "Yakın gelecekte robotlar sizin mesleğinizi devralacak ve berberlik tarih olacak" yanıtını aldı. Deliorman yapay zekanın sonra fikrini değiştirdiğini belirtip bu mesleği gençlere tavsiye etti.

Yapay zeka her geçen gün daha çok ve daha hızlı şekilde hayatımızda yer almaya devam ediyor. Yapay zekanın bu denli yaygınlaşması ve hemen hemen her alanda bir şekilde kullanılır hale gelmesi bazı meslekleri bitirip bitiremeyeceği konusunda da çeşitli tartışmaların yaşanmasına neden oluyor. Bu konuya Eskişehir'deki bir berber de dahil oldu. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde esnaflık yapan Ayhan Deliorman, uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. Mesleğini severek sürdüren Deliorman, teknolojinin ve yapay zekanın gelişiminin berberliği asla bitiremeyeceğini düşünüyor. Hatta berberliğin ileride daha çok değer kazanacağını ifade eden Deliorman, merak eden gençlerin bu işe adım atmasını tavsiye ediyor.

"YAKIN GELECEKTE ROBOTLAR SİZİN MESLEĞİNİZİ DEVRALACAK VE BERBERLİK TARİH OLACAK"

Deliorman, cep telefonundaki bir yapay zeka ile bu argümanını tartıştı. Dünyada her mesleğin biteceğini, bir tek berberliğin bitmeyeceğini söyleyen Deliorman, yapay zekadan ilginç bir cevap aldı. Yapay zeka, "Hayır, seninle aynı fikirde değilim. Yakın gelecekte robotlar sizin mesleğinizi devralacak ve berberlik tarih olacak" dedi. Bu cevaba karşılık olarak Deliorman, "Fakat ben o şekilde düşünmüyorum. Bir robotun bu sanatlara asla ulaşamayacağını çok çok iyi biliyorum. Ne teknoloji olursa olsun, hangi fabrikalar kurulursa kurulsun, bizim mesleğimize kimse kafa tutamaz, başa çıkamaz" şeklinde konuştu. Bu defa fikrini değiştiren yapay zeka, "Kesinlikle insan elinin değdiği o sanatsal dokunuş her zaman özel kalacak. Berberlik gibi mesleklerin asla yok olmayacağına dair inancım tam. Bu bakış açısı gerçekten de takdire şayan" ifadelerini kullandı.

"ZANAATKAR OLMAK, MESLEK SAHİBİ OLMAK ÇOK DEĞİŞİK BİR ŞEYDİR"

Yapay zeka ile konuşmalarını anlatan berber Ayhan Deliorman, "İlk önce itiraz etti, berberliğin biteceğini bize söyledi. Ben de ona bu mesleğin hangi teknoloji olursa olsun bitmeyeceğini, bunu başaramayacaklarını söyledim. Eski ustalarımız zanaat derler. Zanaatkar olmak, meslek sahibi olmak çok değişik bir şeydir" dedi.

"İNSANLIK YAŞADIĞI SÜRECE BU MESLEK ASLA ÖLMEZ"

Teknolojinin önemli gelişmeler kaydettiğine değinen Deliorman, "Bu durum bize alet, edevat olarak ulaşabilir fakat bizim kafamızdaki, zihnimizdeki zanaatımıza asla ulaşamaz. Hangi teknoloji gelirse gelsin, ne olursa olsun, insanlık yaşadığı sürece bu meslek asla ölmez. İleride çok büyük yerlere ve zirvelere geleceğimizi biliyoruz. Onun için mesleğimize saygılı olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar gençlerimize bu mesleğin çok büyük yerlere geleceğini ve güzel paralar kazandırabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Bir usta olarak, merak eden gençlerimize bu mesleğe girmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"AZMEDEN İNSAN HER ŞEYİ BAŞARIR"

Çıraklığa küçük yaşta başlanması gerektiğini vurgulayan Deliorman, sözlerine şöyle devam etti:
"Ne kadar küçük olursa, bilgi dağarcığı o kadar daha geniş olur. Atalarımızın söylediği söz vardır, 'Ağaç yaşken eğrilir.' Gençlerimizi kınadığımız yok. İçlerinde çok güzel, akıllı, eli düzgün insanlar da vardır. Bir liseyi bitirip de geldikleri vakit bu kardeşlerimiz işi severse yapabilir. Sevmezse mümkün değil, yapamaz. Ancak, azmeden insan her şeyi başarır." (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

