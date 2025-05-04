FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Halı kursları ve restoranla kadınlara istihdam sağladı

Mardin'de yaşayan Dilek Çelebioğlu, 35 yıllık iş hayatında köylerde halı dokuma kursu, il merkezinde restoranıyla hemcinslerine istihdam sağladı.

Halı kursları ve restoranla kadınlara istihdam sağladı

Kentte yaşayan 2 çocuk annesi 56 yaşındaki Dilek Çelebioğlu, 1990'lı yıllarda halı dokuma kursuna gittikten sonra açtığı küçük bir atölyede halı dokuma işine başladı.

AA-20250504-37840627-37840614-MARDININ_DILEK_ABLASI_HALI_KURSLARI_VE_RESTORANLA_HEMCINSLERINE_ISTIHDAM_SAGLADI

İşini geliştirerek il merkezi ve köylerde açtığı halı dokuma kurslarıyla kadınlara eğitim veren ve onların meslek sahibi olmasını sağlayan Çelebioğlu, 8 yıl önce de il merkezinde açtığı restoranında şu an 10 kadın istihdam ediyor.

AA-20250504-37840627-37840615-MARDININ_DILEK_ABLASI_HALI_KURSLARI_VE_RESTORANLA_HEMCINSLERINE_ISTIHDAM_SAGLADI

Çelebioğlu, AA muhabirine, çalışmayı çok sevdiğini, gençlik yıllarında evde hazırladığı ürünlerin satışı yaptığını söyledi.

Evlendikten sonra eşinin desteğiyle 1990'lı yıllarda açtığı küçük bir atölyede halı dokuma işine başladığını belirten Çelebioğlu, daha sonra merkez ve köylerde 3 atölye açtıklarını anımsattı.

AA-20250504-37840627-37840616-MARDININ_DILEK_ABLASI_HALI_KURSLARI_VE_RESTORANLA_HEMCINSLERINE_ISTIHDAM_SAGLADI

Atölyelerde açılan halı dokuma kurslarında kadınların meslek sahibi olduğunu ifade eden Çelebioğlu, şöyle konuştu:

"Önce 20 kadına eğitim verdik, sonra bunlar diğer atölyelerde usta öğretici olarak çalışmaya başladı. 10 yıl içerisinde 1500 kişiyi istihdam ettik. O zamanlar köydeki bazı aileler kız bebeklerine benim ismimi koydu. Bir sürü insan okuma yazma bilmiyordu, onlara taşımalı eğitimle okuma yazma öğrettik. Aile planlaması için İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle onlara eğitim verdik. Amacım kadınlara bir katkı sunmaktı. 15 yıl boyunca kendimi onlar için adadım."

AA-20250504-37840627-37840618-MARDININ_DILEK_ABLASI_HALI_KURSLARI_VE_RESTORANLA_HEMCINSLERINE_ISTIHDAM_SAGLADI

"KADIN SADECE EVDE OTURMAK, ÇOCUK BÜYÜTMEK İÇİN DEĞİLDİR"

Daha sonra en büyük tutkusu olan yemek işine girdiğini, yöresel yemekleri yapmaya başladığını anlatan Çelebioğlu, 8 yıl önce açtığı restoranda kadınları istihdam ettiğini söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesinin katkılarıyla Mardin kebabı, alluciye (ekşili yeşil erik yahnisi), fikriye (içinde çağla bulunan etli bir yemek), ırok (kızartılmış içli köfte), incasiye (kara erikten yapılan etli yemek) ve harirenin (üzüm şiresinden yapılan tatlı) coğrafi işareti almasını sağladıklarını dile getiren Çelebioğlu, şöyle devam etti:

"Anneannelerimizin yaptığı, unutulmakta olan yemeklerin coğrafi işaretlerini aldığımız için çok mutluyuz. Bunları nesilden nesile aktarmak en büyük hayalim. Gün yüzüne çıkmayı bekleyen daha birçok lezzet var. Bunun için kadınlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kadınlara desteğinin devam ettiğini belirten Çelebioğlu, bugüne kadar 65 kadını istihdam ettiği restoranında şu an 10 kadının çalıştığını anlattı.

AA-20250504-37840627-37840619-MARDININ_DILEK_ABLASI_HALI_KURSLARI_VE_RESTORANLA_HEMCINSLERINE_ISTIHDAM_SAGLADI

Hemcinslerine çok önem verdiğini dile getiren Çelebioğlu, şunları söyledi:

"Hiç çalışmamış, evde oturan, kendine hiç güveni olmayan kadınları çalıştırmak istiyorum. Onlar sanki hiçbir şey başaramayacaklarını zannediyor ama buraya gelip çalıştıklarında güzel şeyler yaptıklarını görüyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Şimdi dimdik ayaktalar. Kadının hep ayakta olması lazım. Kadın sadece evde oturmak, çocuk büyütmek için değildir. Bunların hepsini başarabilir. Çocuklarını eğitebilir, okutabilir, etrafına katkıda bulunabilir, ailesine de destek olabilir."

AA-20250504-37840627-37840620-MARDININ_DILEK_ABLASI_HALI_KURSLARI_VE_RESTORANLA_HEMCINSLERINE_ISTIHDAM_SAGLADI

"ROL MODELİMİZ DİLEK ABLA'"

Restoranda çalışan kadınlardan 22 yaşındaki Meles Çelebi, 5 yıl önce Çelebioğlu ile tanıştığını, restoranda çalışarak kazandığı harçlıkla üniversiteye hazırlandığını söyledi.

Şimdi Mimarlık Fakültesinde okuduğunu, aynı zamanda restoranda unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri yapmayı öğrendiğini belirten Çelebi, "Bizim için Dilek abla çok değerli. Kadınlara özellikle çok yardımcı oluyor. Biz de bunu ondan öğrendik. Rol modelimiz Dilek abla. Ben de Dilek abla gibi kadınların hayatına dokunmak istiyorum. Gençlerin elinden tutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA-20250504-37840627-37840622-MARDININ_DILEK_ABLASI_HALI_KURSLARI_VE_RESTORANLA_HEMCINSLERINE_ISTIHDAM_SAGLADI

"DİLEK HANIM BİRÇOK KADINA İŞ İMKANI SAĞLIYOR"

Restoranın müşterilerinden Gülperi Ezgi, Çelebioğlu'nun Mardin'in yöresel yemeklerini çok iyi yaptığını, restoranda çalışan kadınları görünce mutlu olduğunu anlattı.

AA-20250504-37840627-37840623-MARDININ_DILEK_ABLASI_HALI_KURSLARI_VE_RESTORANLA_HEMCINSLERINE_ISTIHDAM_SAGLADI

Ezgi, "Dilek Hanım gibi kadınların çoğalmasını isterim. Onun sayesinde burada çok fazla kadın iş bulabildi." dedi.

AA-20250504-37840627-37840624-MARDININ_DILEK_ABLASI_HALI_KURSLARI_VE_RESTORANLA_HEMCINSLERINE_ISTIHDAM_SAGLADI

Ömerli ilçesinden gelen Ceylan Baran da sık sık restorana yemek yemeye geldiklerini ve yemekleri çok beğendiklerini belirtti.

AA-20250504-37840627-37840625-MARDININ_DILEK_ABLASI_HALI_KURSLARI_VE_RESTORANLA_HEMCINSLERINE_ISTIHDAM_SAGLADI

Baran, "Dilek Hanım birçok kadına iş imkanı sağlıyor. Ayrıca yöresel yemeklerimizin tanıtımına katkı sağlıyor. Ona teşekkür ederiz." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Askerdeyken projesini çizdiği silindirler 70 ülkede kullanılıyorAskerdeyken projesini çizdiği silindirler 70 ülkede kullanılıyor
Erzincan'da işlenen tavuk eti ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyorErzincan'da işlenen tavuk eti ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Anahtar Kelimeler:
Mardin istihdam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesine ulaşıldı! Şaka gibi savunmasıyla akıllara durgunluk verdi

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesine ulaşıldı! Şaka gibi savunmasıyla akıllara durgunluk verdi

Caninin ağabeyi siyasetçi çıktı

Caninin ağabeyi siyasetçi çıktı

'Gazeteci' İbrahim Karagül'ün Özgür Özel'e saldırılması hakkındaki sözlerine tepki yağıyor! "Bunları hak etti"

'Gazeteci' İbrahim Karagül'ün Özgür Özel'e saldırılması hakkındaki sözlerine tepki yağıyor! "Bunları hak etti"

1250 TL'ye satılıyor! Akın ettiler 'Diplerini tek tek arıyoruz'

1250 TL'ye satılıyor! Akın ettiler 'Diplerini tek tek arıyoruz'

Bakan Uraloğlu duyurdu, yeni hizmet e-Devlet'te devreye alındı...

Bakan Uraloğlu duyurdu, yeni hizmet e-Devlet'te devreye alındı...

'1 dönüm yeri olan 700 bin TL kazanır' Üretimine çok ihtiyaç var

'1 dönüm yeri olan 700 bin TL kazanır' Üretimine çok ihtiyaç var

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.