'Hamsiden başka bilmiyoruz' Fiyatlar artınca 'Yenecek tek balık' tavsiyesi geldi

Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde her pazartesi kurulan pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, balık tezgahlarında yoğunluk oluşturdu. Olumsuz hava şartları nedeniyle tezgahlarda balık çeşitliliği azalırken, hamsi yokluğu yaşandı. Pazarda yıllardır balıkçılık yapan İlhan Başaran, vatandaşların istavrite yönelmesi gerektiğini vurguladı. Pazar tezgâhlarında balık fiyatlarının ise kilogram başına; istavrit 150 lira, sardalya 200 lira, mezgit 300 lira, çupra 500 lira, levrek 600 lira ve Karadeniz somonu 400 liradan satışa sunulduğu görüldü.

"ELİMİZDE OLAN BİR ŞEY DEĞİL"

Denizlerde fırtına olduğundan dolayı tezgahlarda balık fiyatlarının pahalı ve az sayıda balığın olduğunu vurgulayan İlhan Başaran; "Denizlerde fırtına olduğundan dolayı hamsi yok. Denizlerde fırtına var; o yüzden denizlere girilemediği için balık az çıkıyor. Onun için fiyatlar pahalı ve balık bugün az. Az çıktığı ve alıcının çok olduğu için fiyatlar mecburen yükseliyor. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil" dedi.

DÖRT MEVSİM YENİR"

Vatandaşların balık alırken sürekli hamsi tercih ettiğini ve başka balığa yönelmediğini aktaran Başaran; "Her zaman söylüyorum; Bolu’da bizim balık kültürümüz biraz zayıf. Hamsiden başka hiçbir şey bilmiyoruz. ‘Hamsi, hamsi, hamsi.’ Oysa istavrit dört mevsim yenecek tek balıktır. Güzel mezgit var, çupra ve levrek var. Diğer balıklara yönelmiyorlar, illa da hamsi. İstavrit dört mevsim yenecek tek balıktır. Herkese tavsiyem olsun" şeklinde konuştu. Kaynak: İHA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır