Hasat başladı, tarlada kilosu 200 lira! 3 kıtaya ihraç ediliyor

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaret tesciline sahip Maraş biberinde yılın hasat dönemi başladı. Tarlalarda toplanan biberler, kurutma işleminin ardından farklı ürünlere dönüştürülerek hem Türkiye’de hem de yurt dışında tüketicilere ulaştırılıyor.

Kentte yaklaşık 12 bin dekarlık tarım alanında yetiştirilen Maraş biberinden bu yıl yaklaşık 30 bin ton üretim elde edilmesi bekleniyor. 500’ün üzerinde çiftçinin üretim yaptığı kent, biber yetiştiriciliğinde Türkiye genelinde dördüncü, pul biber üretiminde ise ilk sırada yer alıyor.

MARAŞ BİBERİ GÜNEŞTE KURUTULUYOR

Hasat edilen biberler tarlalardan alınarak kurutma alanlarına götürülüyor. Burada sergenlere serilen biberler, güneş altında günler boyunca bekletilerek kurutuluyor. Kurutma sürecinin tamamlanmasının ardından biberler işlenmek üzere fabrikalara sevk ediliyor.

Kahramanmaraş’ta biberleri pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot gibi ürünlere dönüştürerek satışını gerçekleştiren 65 firma bulunuyor. Tarlalarda başlayan süreç, kurutma alanları ve fabrikalardaki işlemlerin ardından ürünlerin iç ve dış pazara gönderilmesiyle tamamlanıyor.

TARLADA KİLOGRAMI 150 İLE 200 LİRA ARASINDA

Hasadın yeni başlamasıyla birlikte Maraş biberinin tarladaki kilogram fiyatı 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Üretici ve işçilerin hasat mesaisi sabahın erken saatlerinde başlarken, ürünün fiyatında kalite de belirleyici oluyor.

Hasat yapan üretici Siyamettin Çolak, "Çalışanlarımız sabahın erken saatlerinde işe başlıyor. Burada toplanan biberler sergene götürülüyor ve kurutulduktan sonra fabrikalara gönderiliyor. Biber kaliteli ve baharatlar çok güzel olacak bu yıl" dedi.

İŞÇİLER GÜN BOYU BİBER HASADI YAPIYOR

Hasatta görev alan işçilerden Hacer Derebeyi de çalışma saatlerine ilişkin bilgi verdi. Derebeyi, sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini belirterek, "Sabah gelip öğleden sonra iki gibi gidiyoruz. Biber çok güzel, pul ve toz biberler oluyor bizler de tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçilerden Hakan Diri ise Maraş biberinin ihracat pazarlarına dikkat çekerek, "Adı üstünde Maraş acı biber. Bu ürün Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu.

ÜRÜNLER KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'E GÖNDERİLİYOR

İşçi Ahmet Çolak, ürünlerin ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve Gaziantep’e gönderildiğini belirterek, fiyatların kaliteye göre değiştiğini söyledi. Çolak, "Ürünlerimiz genellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gidiyor. Biberin fiyatı ilk çıktığında 200 liraydı şuanda 150 ile 200 civarında değişiyor kalitesine göre" ifadelerini kullandı.

Hasatla birlikte tarladan başlayan Maraş biberinin yolculuğu, kurutma ve fabrikalardaki işleme aşamalarının ardından iç ve dış pazarlara gönderilmesiyle sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır