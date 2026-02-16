FİNANS

Hem sevindirdi hem tedirgin etti! Nisanı beklemedi, şaşırtan tablo

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle badem ve erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı. Doğa adeta bahar havasına bürünürken, çiftçiler ise muhtemel don riskine karşı tedirginlik yaşıyor. Alaşehir'deki çiftçilerim bir yandan yağışların bereketini yaşarken, diğer yandan muhtemel soğuk hava riskine karşı endişeyle beklediği belirtildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalancı bahara aldanan badem ve erik ağaçları kış ortasında çiçek açtı. Ocak ayında hava sıcaklıklarının 10-12 derece, şubat ayında ise gündüz saatlerinde 12-13 derecelere kadar ulaşması nedeniyle ağaçların erken çiçeklendiği görüldü. Tarlalarda papatyalar ve çeşitli çiçekler açarken, doğa adeta bahar manzarasına büründü.

Yağışlı geçen günlere rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, normalde mart sonu hatta nisan ayında çiçek açması beklenen badem ağaçlarının erken çiçeklenmesine neden oldu.

"ÖNÜMÜZDE DAHA SOĞUK GÜNLER OLABİLİR"

Çiftçi Bekir Şahal, yaşanan durumun hem sevindirici hem de riskli olduğunu belirtti.

Şahal "Yağışların fazla olması bizi sevindirdi. Toprak suya doydu, barajlar doldu, yıllardır akmayan dereler yeniden akmaya başladı. Ancak havaların ılık gitmesi meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu. Önümüzde daha soğuk günler olabilir. Olabilecek bir don olayı çiçeklere zarar verirse ağaç meyve veremeyebilir" dedi.

Erken çiçeklenmenin verim kaybına yol açabileceğini vurgulayan Şahal, çiftçilerin bu nedenle tedirgin olduğunu ifade etti.

Uzmanlar da ani sıcaklık değişimlerinin bitkilerin gelişim sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, erken çiçek açan ağaçların yaşanabilecek don olaylarından zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Bahar havasının yaşandığı Alaşehir'de çiftçiler bir yandan yağışların bereketini yaşarken, diğer yandan muhtemel soğuk hava riskine karşı endişeyle bekliyor.

