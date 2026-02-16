FİNANS

İkinci el araç için 'normalin üstünde' diyerek açıkladı! Araba alacaklar dikkat

İkinci el araç piyasasında son durum ne? Araç sahibi olmak isteyenler özellikle ikinci el araba piyasasını yakından takip ediyor. Peki, ikinci elde fiyatlar düştü mü? Piyasada hareketlilik var mı, ne zaman hareketlilik yaşanacak? Otomotiv Piyasaları Uzmanı Göksel Erkoyuncu "normalin üstünde bir durgunluğa" işaret ederken satışlardaki durgunluğun nedenlerini aktardı.

Hande Dağ

Araba almak isteyenler ikinci el araç piyasasındaki son durumu yakından takip ediyor. Geçen yıla oranla ikinci el araç fiyatlarında yüzde 4'lük düşüş yaşandığı öğrenildi. Peki bu düşüşün sebebi ne? Piyasadaki durgunluğu etkileyen sebepler neler? İşte detaylar...

"NORMALİN ÜSTÜNDE BİR DURGUNLUK VAR"

A Haber'de yer alan habere göre; otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu "Ocak, Şubat aylarının normalliğini yaşıyoruz ama normalin üstünde bir durgunluk var dersek bu da çok yanlış bir şey söylemiş olmayız" dedi. İkinci el araç piyasasında düşüş yaşanırken fiyatların yüzde 4 oranında gerilediği kaydedildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİRAZ DAHA İŞLERİN AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Piyasaları Uzmanı Göksel Erkoyuncu "Kasım Aralık aylarındaki sıfır satışların da araba ihtiyaçlarının giderilmesinin de ciddi bir etkisi var. Ama zaman içerisinde önümüzdeki günlerde biraz daha işlerin açılacağını düşünüyoruz. Bir etki daha var. Onu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Kredi kullanımı şu an neredeyse kapalı. Yani BDDK'nın yayınlamış olduğu bireysel kredilerde 2 milyon üzeri araç alımlarında kredi almak söz konusu değil. Hatta bir örnek daha vereyim. 1 milyon 200 bin TL - 2 milyon kredi almak istediğinizde burada en fazla yüzde 20 kredi kullanabiliyorsunuz ve 12 ayla sınırlı. Bunların tabii hepsini birleştirdiğimiz zaman araba satışlarındaki durgunluğu birkaç tane sebepten biri diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Peki, ikinci el piyasasında satılan araçlar hangileri? Bununla ilgili ise Erkoyuncu "Geçmişten beri gelen bir sedan kültürü vardı. Bu 2-3 senede kırıldı. En öne çıkan model burada SUV modeli" dedi. Peki, elektrikli araçlara geçiş hızlandı mı? Bununla alakalı da Erkoyuncu "Elektrikli araçlara geçiş hızlandı. Yani totalde yüzde 6 gibi bir orandan var ama bu süreçte bu devamında daha hızlanacak gibi duruyor. Çünkü elektrikli arabalar ikinci el piyasasına da düştü. Bu manada bir hızlanma söz konusu" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil ikinci el araba araba araba fiyatları araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ikinci el araç ikinci el otomobil otomobil fiyatları
