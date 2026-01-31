‘Her evde bulunuyor’ Hızlı teslimat var, kilosu 1500 TL!

FİNANS

Gaziantep'te yaklaşan Ramazan ayı öncesi baklava talepleri arttı. Kentte baklavacılık yapan Ömer Kozan, Ramazan ayı ve bayram siparişlerinin şimdiden gelmeye başladığını ve talebe yetişebilmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklavada yaklaşan Ramazan ayı ve bayram için siparişler gelmeye başladı. Kentte yaklaşık 30 yıldır baklavacılık yapan Ömer Kozan, Ramazan ayı ve bayram siparişlerinin şimdiden gelmeye başladığını ve talebe yetişebilmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

“TALEP GELMEYE BAŞLADI”

Baklavaya talebin her zaman yüksek olduğunu ancak yaklaşan Ramazan ayı ve bayram öncesi talepte ciddi artış yaşandığını belirten işletme sahibi Kozan, "Ramazan ayı için baklava çalışmalarımıza başladık. Bu yıl Ramazan ayında talebin daha çok olmasını bekliyoruz. Hem ekip anlamında hem de üretim malzemeleri anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdiden talep ve siparişler yavaş yavaş gelmeye başladı" dedi.

“HER EVDE BULUNUYOR”

Gaziantep'te Ramazan ayında güllaç yerine baklavanın daha fazla tercih edildiğini de söyleyen Kozan, "Ramazan denince herkesin aklına tatlı olarak güllaç gelir. Gaziantep'te ise bu durum öyle değil. Gaziantep'te Ramazan denince tatlı olarak akla baklava gelir ve özellikle bayramda hemen hemen her evde baklava bulunur, ikram edilir. Bu da talebi arttıran unsurlardan" ifadelerini kullandı.
KİLOSU 1500 TL’DEN BAŞLIYOR

Baklava fiyatları ile ilgili de bilgi veren Kozan, "Baklava kilo fiyatlarımız çeşidine göre bin 500 TL'den başlıyor. Çeşidine ve özelliğine göre bu fiyatlar 2 bin TL'ye kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.
YURT DIŞINA GÖNDERİYORLAR

Gaziantep'te Türkiye'nin her iline, yurt dışında da pek çok ülkeye baklava gönderdiklerini söyleyen Kozan, "Gaziantep baklavasını Türkiye'nin her iline, yurt dışında da pek çok ülkeye gönderiyoruz. Türkiye içinde iline göre 18 saat içerisinde teslimatlar var. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi iller var. Diğer iller için de otobüs yada normal kargo ile hızlı gönderim yapıyoruz. Yurt dışında da özellikle İsviçre, Norveç, Dubai gibi ülkelere baklava gönderiyoruz. Zaten genel anlamda da Gaziantep baklavasına çok fazla talep var" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

