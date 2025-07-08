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Her evde mutlaka var! Kilosu 15 liraydı bu seneki hasadı başladı 'Fiyatların yükselmesini bekliyoruz'

Adana'da kırmızı biber hasadıyla birlikte salça sezonu da açıldı. Geçen yıl 15 lira olan fiyat bu yıl da 15 ile 20 lira arasında değişiyor.

Her evde mutlaka var! Kilosu 15 liraydı bu seneki hasadı başladı 'Fiyatların yükselmesini bekliyoruz'

Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine de katkı sunmak isteyen vatandaşlar, salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarının yolunu tuttu. Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi, türlü zahmetlerle biberleri eliyle temizlerken kimiyse biber çekim merkezlerinde elini değdirmeden temizleyip çektiriyor.

Her evde mutlaka var! Kilosu 15 liraydı bu seneki hasadı başladı Fiyatların yükselmesini bekliyoruz 1

20 LİRADAN SATIŞA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Kıyıboyu Caddesi Fatih Mahallesindeki Biberciler ve Zeytinciler Pazarı ise salçalık biberlerle dolmaya başladı. Biber satıcısı Ömer Özdemir, fiyatların makul olduğunu biraz daha yükselmesine beklediğini belirterek, "Geçen sene kilogram fiyatı 15 liraya kadar düşmüştü. Bu yılda 15 ile 20 lira arasında satılıyor. Şuan salçalık biber çıktı. Ancak Karaisalı biberi çıkmadı. O da hasat edilince kilosu 20 liradan satılmaya başlar. Ancak bu fiyatlar biraz düşük. Fiyatların yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Her evde mutlaka var! Kilosu 15 liraydı bu seneki hasadı başladı Fiyatların yükselmesini bekliyoruz 2

Biber almaya gelen vatandaşlar ise markette satılan salça yerine kendi yaptıkları salçayı kullanmayı istediklerini bu yüzden her yıl düzenli olarak mevsimi geldiğinde salçalık biber aldıklarını fiyatların da şimdilik uygun olduğunu söyledi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana salça
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