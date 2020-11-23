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Herkes 'bu işi bırak' dedi ama o bırakmadı! Pazar tezgahından kendi iş yerine

KOBİ HABERLERİ  | 23.11.2020 10:30 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sosyal medya üzerinden yaptığı mumbar satışını Doğal Yaşam Pazarı’nda kurduğu tezgaha taşıyan kadın girişimci Selda Kökten, yıllardır hayalini kurduğu kendi iş yerine kavuştu. 4 yılın sonunda kendi lokantasını açan Kökten, “İnsanın kendisini ispatlaması çok güzel bir şey. Ben bunu başardım. Diğer kadınlara da tavsiye ediyorum” dedi.

Herkes 'bu işi bırak' dedi ama o bırakmadı! Pazar tezgahından kendi iş yerine

Gaziantep’te çevresinin “Bu işi bırak” demesine rağmen sosyal medya üzerinden başladığı mumbar satışını başta Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Doğal Yaşam Pazarı’nda kurduğu tezgaha taşıyan 2 çocuk annesi Selda Kökten, bir buçuk yıl sonra da pazar tezgahında yaptığı işi kendi işyerine taşıdı. Bu işe başlarken hayalini kurduğu işyerine 4 yılın sonunda iş yerine kavuşan Selda Kökten’in girişimcilik hikayesi tüm kadınlara örnek olacak türden. Hayalinin ilk aşamasını gerçekleştirdiğini belirten Kökten’in şimdiki hayali ise kendi adına açtığı lokantanın bayiliklerinin tüm ülke geneline yayılması. “İnsanın kendisini ispatlaması çok güzel bir şey” diyen Kökten, kadınlara girişimci olmalarını tavsiye etti.

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SOSYAL MEDYA HESABI, PAZAR TEZGAHI, ARDINDAN KENDİ İŞ YERİ

Hikayesinin 4 yıl önce bir arkadaşıyla mumbar yapıp yemeleriyle başladığını aktaran Kökten, daha sonra arkadaşıyla mumbarın neden satışını pazarlamasını yapmıyoruz diye düşündüklerini dile getirdi. Eşinin halasından mumbar yapmayı öğrendiğini paylaşan Kökten, “Bir sosyal medya hesabı açıp mumbar, içli köfte, yuvalama gibi yöresel lezzetleri satmaya başladım. Ama baktım ki mumbar daha çok ses getirmeye başladı. Bu sefer sipariş üzerine mumbar yapmaya başladı. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Doğal Yaşam Pazarı’nda girişimci kadınlara bir fırsat verildiğini duydum. Başvurum olumlu sonuçlanınca pazarda çalışmaya başladım. 18 ay boyunca pazarda stant açtım. Gastronomi Festivali’ne katıldım. Festivalde yoğun ilgi gördüm. Ardından kendi markamı tescilletip patentimi aldım. Patenti de alınca kendi iş yerimi açmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

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'BU İŞİ BIRAK' DEDİLER AMA O BIRAKMADI

Her zaman büyük hayallerim ve hedefleri olduğunu söyleyen Kökten, hiçbir zaman yılmadığını vurguladı. Çevresinin başta kendisine engel olduğunu aktaran Kökten, “Bana ‘Mumbar yapamazsın, Senden mumbarcı olmaz. Bu işi bırak’ dediler. Ben de onlara ‘Ben azmedeceğim. İleride benim bir işyerim olacak. Ben bayilik verecek duruma geleceğim. Türkiye’de Mumbarcı Selda’nın şubeleri olacak’ dedim. Bazı yerlerden şuan da bayilik için taleplerde geliyor. Benim önceden de bir çalışma hayatım vardı. Yıllarca bir medikal firmasında satış müdürlüğü yapmıştım. O işten ayrıldıktan sonra eşime ‘Evde boş oturmak istemiyorum’ demiştim. Kendimi o kadar boşlukta hissettim ki. Bir şeyler yapıp üretmem gerekiyordu. Denemeyle başladığımız yolda mumbarımın lezzeti baya bir ses getirdi. Eşim her hafta pazar günü benimle gelerek pazarda tezgahta çalışmama yardımcı oldu. Kızım da aynı şekilde hep destek verdi. Sürekli yanımda oldular” dedi.

'KADINLAR KENDİLERİNE BİR YOL SEÇMELİ'

Kadınların mutlaka kendilerine bir yol seçmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen Kökten, “İnsanın kendisini ispatlaması çok güzel bir şey. Ben bunu başardım. Diğer kadınlara da tavsiye ediyorum. Korkmasınlar. Mutlaka önlerine setler çıkacaktır. Mutlaka zorluklar çıkacaktır. Ancak onlar bir şekilde aşılıyor. Sabretsinler” diye konuştu.

'MUMBAR HER DERDE DEVADIR'

Mumbarın yapımında en önemli aşamanın temizlik olduğunu kaydeden Kökten, “Mumbar çok temiz olmalı. Biz 4-5 saat mumbarın temizliğiyle uğraşıyoruz. Daha sonra da doldurma işlemine geçiyoruz. Doldurma işlemi de bir o kadar sürüyor. Mumbar bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hamile kadınlar B12 vitamini kazanmak için yiyorlar. Çok fazla hamile müşterim var. Sağlık açısından çok faydalı bir yiyecektir. Mumbar iyi temizlenirse ve lezzetli olursa her derde devadır” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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