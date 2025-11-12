FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor 'Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım'

Isparta, Sav beldesinde 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı 15 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eşiyle kurduğu ‘Hayır Bahçesi'nde 30 yıldır yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ücretsiz olarak yoldan geçenler ve ziyaretçilerle paylaşıyor. Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören İbrahim dedenin tek hedefi ise bahçesinin yıllık 5 bin ziyaretçiye ulaşması. Çakmakçı "Ben fakir bir ailenin çocuğuyum. Çalıştım, çabaladım Cenab-ı Allah bana öyle nimetler verdi ki en güzeli de bu bahçe oldu" dedi.

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor 'Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım'

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, 1995 yılında emekli olduktan sonra eşiyle birlikte "Hayır Bahçesi" adını verdiği bir bahçe kurdu. Çakmakçı, o günden bu yana bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri yoldan geçen ya da bahçesini ziyarete gelenlerle ücretsiz olarak paylaşıyor. Yılın büyük bir bölümünde ziyaretçilerine kapılarını açık tutan Çakmakçı, her mevsim farklı ürünler ekerek bahçesini canlı tutuyor. Bu yıl özellikle çilek hasadına odaklandığını belirten İbrahim dede, "Bu yıl herkesi çileğe doyuracağım" diyerek gelen misafirlerine hem ikramda bulunuyor hem de gönül sohbetiyle uğurluyor.

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Sosyal medyada kısa sürede fenomen hâline gelen "Hayır Bahçesi" Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekmeye başlarken, ziyaretçilerin yoğun ilgisinden memnun olduğunu belirten İbrahim dede hedefinin yıllık 5 bin ziyaretçiye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım 2

Mynet Anket İbrahim Dedenin Hayır Bahçesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Bu tür projeler toplumsal dayanışma için önemlidir.
Örnek bir davranış.
İbrahim Dede'yi ziyaret etmeyi düşünüyorum.
Bu tür projeleri desteklemeliyiz.
Fikrim yok.
Bu anket 11 saat 32 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"ALLAH'IN BANA VERDİĞİ BU NİMETLERİ MİSAFİRLERİMLE PAYLAŞMAK İSTEDİM"

İbrahim Çakmakçı, "Biz 1995 yılında bu bahçenin yapımına başladık ve o günden bu yana hayırlara adadık. Ben fakir bir ailenin çocuğuyum. Çalıştım, çabaladım Cenab-ı Allah bana öyle nimetler verdi ki en güzeli de bu bahçe oldu. Allah'ın bana verdiği bu nimetleri misafirlerimle paylaşmak istedim ve bu bahçeyi hayır için açtık" dedi.

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

"BURAYA GELİP BAHÇEDEN MEYVE YİYEN HERKESE MALIM HELALDİR"

Çakmakçı bahçeye 15 yıl boyunca eşiyle birlikte baktığını dile getirdi.

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım 4

Çakmakçı, "Hanımım çok gayretli ve hevesli bir insandı, bu toprakların her karışında onun emeği var. Ancak ne yazık ki 2010 yılında kendisini bir trafik kazasında kaybettim. O günden sonra bu bahçeyi daha çok benimsedim ve son 15 yıldır tek başıma ilgileniyorum. Biz 30 yıl önce bu bahçeden çok kazanç elde ettik. Sonra kendi kendimize dedik ki, ‘Bugüne kadar bu bahçeden çok ekmek yedik, artık bu bahçe hayırlara vesile olsun.' Ülkenin her yerinden gelen ziyaretçilerin burada gönüllerince faydalanmasını istedim. Buraya gelip bahçeden meyve yiyen herkese malım helaldir" şeklinde konuştu.

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Geliri çok yüksek! Kârlı bir iş' Tavsiye etti 'Geliri çok yüksek! Kârlı bir iş' Tavsiye etti

"TEK HEDEFİM BU BAHÇEDE YILLIK 5 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAMAK"

Çakmakçı'nın ise tek bir hedefi var.

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım 6

Tek hedefi olduğunu ifade eden Çakmakçı, "Bu bahçede bir yılda 5 bin misafiri ağırlamak istiyorum. Bu yıl toplam 2 bin 500 kişi bizi ziyaret etti ama bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyorum. Burası toplam 5 dönüm ve içinde 60 kiraz ağacı, 95 cennet elması ağacı ile 2 bin 500 kök çilek var. Bunların hepsi misafirlerim için. Çilek sayısını 5 bine çıkarmak istiyorum; gelen misafirler çileğe doysun. Ziyaretçiler beni her geldiğinde güler yüzle karşılıyor. Onları mutlu gördükçe ben de çok mutlu oluyorum. Hepsinin hayır duasını almak bana yetiyor. Gelen herkesin tekrar tekrar gelmesi için elimden geleni yapıyorum. Buradan bizi gören herkese sesleniyorum: Eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı alın gelin ki, 5 bin ziyaretçi hedefim gerçekleşsin" dedi.

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım 7

"İBRAHİM DEDEYİ İNTERNETTE TESADÜFEN TANIDIK VE KENDİSİNİ ZİYARETE GELDİK"

Sosyal medyada İbrahim dedenin bahçesiyle karşılaştıktan sonra İstanbul'dan ailesiyle birlikte Sav kasabasına ziyarete gelen Mustafa Bozkurt, "Ben İstanbul'da yaşıyorum, iş yerim Beşiktaş'ta. İbrahim dedeyi internette tesadüfen tanıdık ve kendisini ziyarete geldik. İlk gördüğümde çok etkilendim. İbrahim ağabeyin bu yaklaşımı bizi derinden etkiledi ve adeta geçmişe, rahmetli babama kadar götürdü. Babam da aynı şekilde yardımsever ve ileri görüşlü bir insandı. Bu nedenle İbrahim dedeye karşı içten bir sıcaklık hissettim ve kilometrelerce yol katedip onu görmek istedim" şeklinde konuştu.

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım 8

"ALLAH İBRAHİM DEDEYE UZUN ÖMÜR VERSİN"

"Böyle hayat pahalılığının yaşandığı bir dönemde İbrahim amcanın manevi değerlere bu kadar sahip çıkması, insanlara bahçesini açıp ürünlerini ücretsiz ikram etmesi gerçekten kelimelerle anlatılamaz bir davranış" diyen Bozkurt, "Bence kasabanın ortasına İbrahim dedenin bir anıtını dikmek lazım. Herkesin onu örnek alması gerekiyor. Allah İbrahim dedeye uzun ömürler versin" diyerek İbrahim dedenin elini öptü.

Herkese ücretsiz veriyor! 5 bin kişi gelsin istiyor Fakir bir ailenin çocuğuyum, çalıştım çabaladım 9Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Anahtar Kelimeler:
meyve Sebze ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.